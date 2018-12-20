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"Роснефть" возвращается на примагаданский шельф
Об этом сообщил новый руководитель министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег КОСОЛАПОВ.
- По прогнозным показателям, объем извлекаемых ресурсов может достигать 200 млн тонн нефти и около 700 млрд кубометров природного газа. Если мы найдем подтверждение этим цифрам, то можно будет начать развивать снабжение Магаданской области углеводородным сырьем. Нужно быть оптимистом в таком деле. Все в наших силах, - сказал Олег Косолапов.
Участки расположены на шельфе в 150 км от Магадана, где глубина моря составляет от 120 до 180 метров.
Первые исследовательские работы на участках «Магадан-2» и «Магадан-3» были проведены в 2013 году. Ранее «Роснефть» и Statoil провели разведочное бурение на участке «Магадан-1», и, как сообщали СМИ, оно не дало положительных результатов. Однако факт того, что «Роснефть» взяла лицензию на разведку и добычу до 2041 года, по словам Олега Косолапова, может говорить о противоположном. Поэтому существует вероятность того, что в Охотском море может появиться новая нефтяная провинция, сообщает сайт правительства Магаданской области.
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