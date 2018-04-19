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На Колыме "Наталка" дала первую тонну
В апреле получена первая тонна золота на Наталкинском ГОКе, главном новом проекте золотодобывающей компании «Полюс», сообщается на сайте правительства Магаданской области.
Суточный объем переработки свыше 15 тыс. т руды позволил получить первую тонну золота.
По информации пресс-службы компании, «Полюс» ожидает выхода Наталки на проектную мощность во втором полугодии 2018 года. Объем добытой горной массы в 1 квартале 2018 года составил 6 674 тыс. тонн при объеме добычи руды на уровне 663 тыс. тонн. Среднее содержание золота в добытой руде составило 0,93 г/т, что связано с запланированным проведением горных работ на участках рудного тела с более низким содержанием. Среднее содержание золота в переработанной руде в 1 квартале 2018 года составило 1,02 г/т, что на 82% выше, чем в предыдущем квартале, и соответствует планам компании.
По мнению главы региона Владимира ПЕЧЕНОГО, предприятие имеет колоссальный потенциал, и в будущем станет крупнейшим по объемам добычи в Магаданской области. «С момента запуска предприятия, который произвел президент России Владимир ПУТИН на Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года, прошло немного времени. Но мы видим, что предприятие стремится выйти на проектную мощность. Это высокая планка, которая позволит, с учетом работы других золотодобывающих предприятий Магаданской области, приблизиться к годовой добыче в 40 тонн золота», - сказал губернатор.
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