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Усть-Среднеканская ГЭС оживает на Колыме
Сегодня станция находится на вынужденной консервации. Идет ремонт основных двух рабочих турбин. Также продолжаются бетонные работы по наращиванию высоты линии ГЭС, завершено строительство спиральной камеры и шахты для третьего гидроагрегата. По информации заместителя генерального директора «Колыма ГЭСстрой» Сергея ВОРОЖЕЙКИНА, рабочее колесо новой турбины уже доставлено на территорию комплекса. Подготовлен и трансформатор для ее работы.
«Все гидроагрегаты - производства завода из Санкт-Петербурга «Силовые машины». Это глобальная энергомашиностроительная компания, входящая в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. Обладает богатейшим опытом и компетенцией в области проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций», - сказал Сергей Ворожейкин.
В этом году на возведение станции будет потрачено около 54 тыс. кубометров бетона. Это почти на 20 тыс. больше, чем в прошлом году. Пропускная мощность каждого гидроагрегата - до одной тыс. кубометров воды в секунду. По планам две рабочие турбины будут запущены через месяц после окончания ремонта.
Главный заказчик строительства Усть-Среднеканской ГЭС - компания «Русгидро». В этом году запланировано финансирование в размере 3,6 млрд рублей.
Досье «Дальневосточного капитала»: Усть-Среднеканская ГЭС строится на реке Колыме в 200 километрах ниже створа действующей Колымской ГЭС. Проектная мощность станции - 570 МВт, среднегодовая выработка - 2,5 миллиарда кВт/ч.
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