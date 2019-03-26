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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Колыме завершено строительство Усть-Среднеканской ГЭС
Такое заявление сделал председатель правления - генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ.
- Возведение Усть-Среднеканской ГЭС имеет огромное значение не только для Магаданской области, но и Дальнего Востока России в целом. Завершение строительства станции даст возможность реализации крупных инфраструктурных проектов в Магаданской области и Чукотском АО, будет способствовать судоходству по реке Колыме, - заявил он.
Как сообщают в компании, первые два гидроагрегата станции общей мощностью 168 МВт были введены в эксплуатацию в 2013 году, в 2018 году достроен второй пусковой комплекс. Также в Магаданской области строительство высоковольтной линии электропередачи напряжением 220 кВ «Усть-Омчуг - Омчак Новая» с распределительным пунктом 220 кВ и подстанцией 220 кВ «Омчак Новая». Строительство объекта в настоящее время ведет АО «Полюс Магадан» за счет субсидии из федерального бюджета. В настоящее время региональные власти и ПАО «РусГидро» обсуждают вопросы эксплуатации ЛЭП.
Напомним, что по соглашению между ПАО «РусГидро», правительством Магаданской области и АО «Полюс Магадан», которое было подписано в 2018 году в рамках IV Восточного экономического форума, после завершения строительства созданные за бюджетные средства электросетевые объекты будут переданы для дальнейшей эксплуатации в аренду ПАО «Магаданэнерго» и далее - в собственность Магаданской области.
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