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"Полиметалл" мыслит категориями десятилетий
«Дальневосточный капитал» выделил главные моменты пресс-конференции.
«Полиметалл» является хорошим ньюсмейкером, в течение года здесь происходит немало значимых событий. Компания активно внедряет современные технологии, сообщает об увеличении ресурсной базы. В дальневосточных регионах прописки - Якутия, Чукотка, Магаданская область, Хабаровский край, а теперь еще и Приморье - один из лидеров добычи драгметаллов России ведет социально ответственную политику, что чувствительно для отдаленных территорий.
События крупным планом
В последнее время значительное внимание компании было направлено на казахстанский проект. По словам Виталия Несиса, в прошлом году на проектную мощность вышло новое для «Полиметалла» горнодобывающее предприятие на месторождении Кызыл, дав первые три тонны золота. И уже в этом году здесь планируют произвести более 10 тонн. Таким образом, Кызыл становится еще одним флагманским активом компании.
Крупнейший казахстанский проект лишь отчасти можно считать «конкурентом» для дальневосточных предприятий «Полиметалла», он скорее - один из катализаторов развития переработки на Дальнем Востоке, поскольку частично концентрат Кызыла уже везется в Хабаровский край на Амурский горно-металлургический комбинат (АГМК). В прошлом году компания завершила очередной этап развития АГМК, в результате чего производственная мощность предприятия выросла до 180-200 тыс. тонн концентрата в год. В начале текущего года совет директоров одобрил масштабные инвестиции на строительство второй очереди АГМК.
Досье "Дальневосточного капитала": «Полиметалл» основан в 1998 году, ведет добычу золота, серебра, и меди. На Дальнем Востоке компания ведет добычу и реализует проекты в Магаданской области, Хабаровском крае, Чукотском АО и Республике Саха(Якутия). По итогам 2018 года дальневосточные предприятия компании произвели 27,1 тонны золота (70% произведенного компанией) и 768,3 тонны серебра (98%). В портфеле компании на Дальнем Востоке 37 лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу драгоценных металлов (22 - в Магаданской области, 13 - в Хабаровском крае, 1 - в Чукотском АО , 2 - в Якутии). На предприятиях «Полиметалла» работает 7 тысяч человек.
«Амурский комбинат - это то направление, в котором «Полиметалл» является безусловным лидером не только в Российской Федерации, но и одним из глобальных лидеров. Я считаю, что после ввода в эксплуатацию второй очереди АГМК можно будет с уверенностью сказать, что «Полиметалл» занимает одно из первых мест в мире по степени овладения автоклавным выщелачиванием в золоте», - комментирует планы компании Виталий Несис.
Расширение АГМК - задача стратегическая. Вторая очередь возьмет на себя не только концентрат развивающегося казахстанского проекта, но будет загружена и концентратом с Майского месторождения (Чукотский АО), ресурсную базу которого в прошлом году удалось прирастить на 55%. По словам генерального директора, «Полиметалл» планирует полностью забрать переработку золотых концентратов внутрь компании и перестать продавать их на сторону. Сегодня компания поставляет золотой концентрат для переработки в Китай, серебряный - в Казахстан, Бельгию, Японию.
Досье "Дальневосточного капитала": На АГМК в 2018 году было переработано 176 тыс. тонн концентрата и произведено 10,2 тонн золота. Коэффициент извлечения золота составил 95,2%. Вторая линия автоклавного отделения предназначена для переработки дважды упорных концентратов. Предполагаемый объем переработки АГМК-2 составит 250-300 тыс. тонн концентрата в год. Ввод в эксплуатацию и вывод на проектную мощность запланированы на 2023 год. Объем инвестиций оценивается в $ 430 млн.
А если смотреть дальше, то «Полиметалл» планирует использовать свои уникальные компетенции в гидрометаллургии и для организации переработки стороннего сырья, в том числе и зарубежного. В прошлом году прошла тестовая закупка концентрата в Латинской Америке.
- Тест прошел успешно. Партия была небольшая, но все получилось, как мы и планировали. Мы бы могли, наверное, и продолжать, рынок есть, но у нас сейчас свободных мощностей нет, предприятие (АГМК. Прим «ДК») полностью загружено сырьем с Кызыла, - поясняет Виталий Несис.
В этом году, по словам Виталия Несиса, инвестиционная программа компании оценивается в сумму порядка $377 млн. Основные источники инвестиций - амортизация и планируемая чистая прибыль, в примерной пропорции 50 на 50. При этом значительная часть инвестиций направляется на реализацию экологических проектов, приобретение высокопроизводительной техники и внедрение технологий, повышающих эффективность хозяйственной деятельности компании. В качестве примера Виталий Несис приводит недавно стартовавший в Омолонской золоторудной компании (ОЗРК) проект перехода с обычного жидкого хвостохранилища на сухое складирование хвостов. По его словам, проект будет стоить порядка полутора миллиардов.
- Через три года должны перейти на сухие хвосты. Хвостохранилище для нашей отрасли - это существенный источник и общего воздействия на окружающую среду, и потенциальных рисков, поэтому, несмотря на то, что сухое складирование подороже с точки зрения и капитальных, и операционных затрат, мы выбрали эту технологию. Она минимизирует и отрицательное воздействие на окружающую среду, и, самое главное, практически обнуляет риски, связанные с хвостохранилищем, - поясняет руководитель компании.
В инвестиционной повестке «Полиметалла» - и зеленая энергетика. В Хабаровском крае в Охотском районе реализовано два крупных проекта по солнечной и ветряной электростанциям. В случае успешности этого опыта, он будет масштабирован на другие предприятия компании.
Ресурсы - хлеб на завтра
В прошлом году в геологоразведку на Дальнем Востоке «Полиметалл» вложил порядка 2,5 млрд рублей. В этом году сумма будет не меньшей. При этом, как пояснил директор магаданского филиала АО «Полиметалла УК» Владимир Блошкин, при всей жесткости бюджетирования, при необходимости в компании всегда находят возможность увеличить финансирование на ГРР: «Если месторождение требует дополнительных инвестиций, бурения, проведения каких-то работ, то никогда проблем нет».
Необходимость постоянного восполнения минерально-сырьевой базы, в том числе, на предприятиях, которые работают уже достаточно долго, по словам Виталия Несиса, «постоянно беспокоит» и является очень сложной задачей для геологической службы компании.
- У нас задачи геологоразведки распадаются на два основных направления. Во-первых, восполнение минерально-сырьевой базы действующих предприятий, и у каждого действующего предприятия «Полиметалла» на Дальнем Востоке есть свои геологоразведочные проекты. Вторая часть геологоразведочной программы - поиски новых месторождений, которые в перспективе могли бы обеспечить сырьем новые предприятия. Обоими направлениями очень активно занимаемся, - говорит генеральный директор «Полиметалла».
По его словам, только в Магаданской области, где предприятия компании работают уже долгое время и прирост запасов является одним из приоритетных направлений деятельности, на ГРР будет направлено порядка 1 млрд рублей. Пока геологам удается находить только небольшие месторождения, которые эффективны к отработке в рамках действующих предприятий.
- Если говорить про объекты, то в этом году заканчиваем работать на месторождениях Гольцовое и Терем, то есть, запасы будут полностью отработаны. Но начата уже работа на месторождении Елочка, пойдет активная добыча на месторождении Перевальное, в среднесрочных планах находятся объекты Бургали, Нижний Биркачан, Ирбычан, Невенрекан, - поясняет Виталий Несис.
Для Колымы обстоятельства таковы, что подготовительные работы, разведка, изыскания, проектирование занимают до 5 лет, а выбираются они за короткое время. Это заставляет компанию не только постоянно искать новые объекты, но и активно внедрять современные технологии поиска.
- С точки зрения современных технологий, однозначно, упор делаем на площадное изучение территории, в основном с применением аэрогеофизики. Надеемся, что уже этим летом в окрестностях месторождения Дукат мы осуществим достаточно масштабную аэрогеофизическую программу. Осталось получить несколько разрешений от госорганов, и, наверное, накануне Дня металлурга мы приступим к аэрогеофизике, - поясняет Виталий Несис.
С юниорами по пути
Покупать новые лицензии компания пока не планирует, а вот развивать сотрудничество с юниорными компаниями «Полиметалл» намерен, об этом было заявлено в середине прошлого года. Буквально месяц назад был заключен договор с компанией Mineral Exploration Network (MEN) о проведении поисковых работ на Чукотке.
- В конце прошлого года провели двухступенчатый отбор - конкурс среди юниоров - и с двумя победителями заключили соглашения о совместной деятельности - это MEN на Чукотке и компания «Челюскин» на Таймыре, - рассказывает Виталий Несис. - Соответственно, планируем продолжать эту работу. В этому году будем проводить повторно такой конкурс в Казахстане. Для нас геологоразведка там остается одним из приоритетных направлений деятельности, при этом мы понимаем, что наших ресурсов, в основном интеллектуальных и организационных, уже не хватает. Деньги есть, но надо понимать, что геологи, они в значительной степени - изобретатели и творцы, поэтому им иногда комфортнее работать за пределами крупной компании. Вот этот формат мы и пытаемся реализовать через совместные предприятия с юниорами. Если посмотреть на пример канадских компаний схожего размера, то у них бывает и 10, и 15 подобных совместных предприятий, поэтому я надеюсь, что у нас сейчас два, а когда мы встретимся где-нибудь через год, то уже будет не два, а четыре.
Правила игры для отрасли
По словам Виталия Несиса, «Полиметалл» уже достиг такого уровня развития, что в значительной степени является самодостаточной компанией, которая способна обойтись без особой поддержки государства.
- Просить господдержки было бы нескромно. Я считаю, что «Полиметалл» является добропорядочным и ответственным корпоративным гражданином, поэтому для нас во взаимодействии с государством важны четкая установка правил и следование им. Если говорить о сферах госрегулирования, где хотелось бы увидеть определенные улучшения, то это, прежде всего, лицензирование в геологоразведке, где по-прежнему получение лицензии зачастую занимает долгие годы. Это, конечно же, ограничивает масштаб наших инвестиций в ГРР, - поясняет Виталий Натанович.
При этом недропользователям постоянно приходится реагировать и на инициативы федеральных органов, в том числе ограничительного характера. Отвечая на вопрос об инициативе Минпромторга по запрету на летние месяцы экспорта концентратов, глава АО «Полиметалл УК» был дипломатичным:
- Я считаю, что очень хорошо, что эта идея привела к тому, что Минпромторг активно вовлек недропользователей в диалог по поводу того, что вообще нужно отрасли. Конечно же, я лично надеюсь, что этот диалог приведет не к введению каких-то коротких, срочных мер, а к формированию долгосрочной стратегии развития, где будут определены приоритеты и меры госрегулирования отрасли. Сложно, конечно, сказать, какими именно должны быть эти меры, но я, конечно же, желание Минпромторга задать магистральное направление приветствую.
Об общем благе
Затронули журналисты и вопросы социального парт- нерства. «Полиметалл» на протяжении всей свой деятельности во всех регионах присутствия инвестирует в развитие социальной сферы. И Магаданская область - не исключение. В 2018 году в рамках такого партнерства компания профинансировала социальные проекты на сумму около 120 млн рублей, в этом году на эти цели запланировано 135 млн рублей.
Глава компании подчеркивает, что это - абсолютно добровольные инвестиции, которые помогают и самому коллективу, и людям, живущим в непосредственной близости от предприятий «Полиметалла», чувствовать себя комфортнее.
- В целом, задача у нас, у всей компании, - очень простая: мы должны нести благо. Это достаточно расплыв- чатый термин, но он, на самом деле, максимально емкий, - рассуждает Виталий Несис. - Мы должны хорошие вещи делать для своих работников, для своих акционеров, для жителей регионов, где мы находимся, для государств в целом, где мы работаем. И это благо заключается в том, что мы платим дивиденды, платим налоги, платим достойную заработную плату, обеспечиваем достойные и безопасные условия труда для нашего персонала. Задачи, на самом деле, - очень простые, и я думаю, что не только руководители, а все работники компании прекрасно понимают, что является целью нашей деятельности.
Команда на долгие годы
- У нас очень сильный и стабильный коллектив. Люди от нас уходят редко. Я считаю, что заслуга всего руководства, всей компании в целом, - в том, что мы создаем такие условия труда, возможность профессионального развития, которые заставляют людей оставаться с нами на долгие годы, - обозначает особенности компании Виталий Несис.
По его словам, в «Полиметалле» не принято переманивать специалистов из других компаний, ставку делают на развитие собственного персонала, обеспечивая возможности карьерного роста. Здесь за основу взяли японскую кадровую модель и выращивают необходимых специалистов, начиная со студенческой скамьи. И постоянно создают стимулы для профессионального совершенствования, для творческого отношения к делу. Оно возможно на любой позиции - от горняка до первого лица предприятия. Виталий Несис признается, что особая гордость для него в том, что «Полиметалл» - это технократическая компания, «где инженеры играют первую скрипку».
- Люди должны быть неравнодушными, ведь можно прийти на рабочее место, хорошо все посчитать, начертить и даже принять решение, но если при этом человек не живет своим делом, своей работой, то рано или поздно это скажется на результатах. Мне всегда приятно, когда я ловлю огонек в глазах: это очень важно, чтобы человек работал не только за зарплату, а за что-то большее, - делится генеральный директор АО «Полиметалл УК». - Движение… использование творческого потенциала работников - это очень мощный источник создания стоимости компании.
Культурный мостик го
«Полиметал» активно поддерживает развитие в России игры го, а Виталий Несис является председателем наблюдательного совета Российской федерации го. Неудивительно, что особый интерес к ней - на Дальнем Востоке, и Владивосток в 2020 году примет чемпионат мира по этой игре.
- Я активно участвую в подготовке к чемпионату. Это моя личная инициатива, компания как таковая финансирует региональные организации, но чемпионат мира не спонсируем. Почему я лично считаю, что массовое развитие го - это хорошо? Потому что игра сравнительно новая для нашей аудитории, она помогает понять менталитет наших азиатских соседей, с которыми взаимодействие нарастает и будет в дальнейшем нарастать. Это определенный культурный мостик, который помогает погрузиться в менталитет японцев, китайцев, корейцев. Нельзя мыслить концепциями шахмат, нельзя вести игру на уничтожение, нельзя ограничиваться жесткими временными рамками, нужно пытаться не отнять кусок пирога, а увеличить весь пирог и привыкать, что наши соседи мыслят категориями десятилетий, а не одного-двух лет.
Лариса ЛАРИНА
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