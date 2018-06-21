|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 13 Июля, 00:42 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Магаданской области Polyus запустила на Наталке экспериментальную гравитацию
В настоящее время завершается корректировка технического проекта разработки месторождения, и он будет представлен на экспертизу в ЦКР-ТПИ Роснедр. По предварительным данным, «РиМ» сможет запустить обогатительную фабрику на Наталкинском месторождении в начале 2017 года.
«Экспериментальное канадское оборудование стоимостью 3 млн рублей для гравитационного обогащения будет способствовать повышению извлечения золота на 7-8%», - пояснил главный инженер предприятия Игорь ПЕТРОВИЧ.
По его словам, сейчас проводятся различные экспериментальные работы по обогащению руды. До этого опробовали методику фотосепарации, в данный момент рассматривается предварительное грохочение, то есть вывод больших фракций с менее богатым содержанием драгметалла. Кроме того, в преддверии запуска основной ЗИФ проводится ряд экспериментов, направленных на выбор реагентов. «Думаю, сегодня наше предприятие одно из немногих, которое работает по схеме двойной гравитации», - отметил Петрович.
- На Колыме "Наталка" дала первую тонну
- "Наталка" нацелилась на пятерку
- На Колыме "Полюс" активизирует работу на "Наталке"
- Усть-Среднеканская ГЭС оживает на Колыме
- Магаданский механический завод повысит конкурентоспособность
- Александр Чугунов возглавил "Сусуманзолото"
- Строительство Наталкинского ГОКа завершится в 2019 году
- Банкротство Колымского аффинажного завода продлили до июля
- Колымский аффинажный завод может быть вновь запущен в 2017 году
- Новая лицензия на месторождение Павлик будет действовать до 31 декабря 2046 года
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.