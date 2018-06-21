|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 20 Июля, 13:14 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Колыма получит новую энергию
К концу 2013 года планируется завершение строительства высоковольтной линии 35/110 кВ «Центральная - Сокол - Палатка» с заходом на ПС 110,35 кВ общей протяженностью 105 км. ЛЭП заменит существующие линии на деревянных опорах. Строительство новой линии повысит энергобезопасность города Магадана, Хасынского и Ольского районов области, а также крупных промышленных потребителей.
«Это первый проект, который будет реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между нашей компанией и администрацией Магаданской области в сфере развития энергетической инфраструктуры региона. Следующим шагом станет начало строительства в текущем году высоковольтной линии 220 киловольт «Оротукан - Палатка - Центральная», - сообщил гендиректор Игорь Джурко, напомнив, что совокупный объем инвестирования по двум проектам составит 18,9 млрд рублей.
В среднесрочной перспективе ОАО «ДВЭУК» предлагает строительство нескольких электросетевых объектов: двухцепной ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг - Омчак» с реконструкцией ПС 220 кВ «Усть-Омчуг»; ПС 220 кВ «Омчак»; двухцепной ВЛ 220 кВ «Берелёх - Омчак» с реконструкцией ПС 220 кВ «Берелёх»; ВЛ 220 кВ «Ягодное - Берелёх» с реконструкцией ПС 220 кВ «Ягодное». Совокупная протяженность новых линий составит 698 км, трансформаторная мощность подстанций - 375 МВА. При этом общая стоимость строительства оценивается в 32,4 млрд рублей.
Реализация перспективных проектов позволит сформировать инфраструктуру, объединяющую основные источники генерации области, с целью внешнего электроснабжения предприятий Яно-Колымской золоторудной провинции.
Как отметил Владимир Печеный, в связи с началом строительства крупных горных предприятий на территории Колымы вопрос их надежного энергообеспечения приобретает стратегическое значение.
«Планы экономического развития Магаданской области, ввод в строй новых производств во многом зависят от развития энергетической инфраструктуры региона. Поэтому проекты, над которыми сегодня в регионе работает Дальневосточная энергетическая управляющая компания, являются для нас чрезвычайно важными, и мы готовы оказывать им всю возможную поддержку», - подчеркнул Владимир Печеный.
На заседании администрации Магаданской области принято решение поддержать заявку ОАО «ДВЭУК» на включение перспективных проектов в состав федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» и государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, "Дальневосточный капитал".
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.
- На Колыме "Наталка" дала первую тонну
- "Наталка" нацелилась на пятерку
- На Колыме "Полюс" активизирует работу на "Наталке"
- Усть-Среднеканская ГЭС оживает на Колыме
- Магаданский механический завод повысит конкурентоспособность
- Александр Чугунов возглавил "Сусуманзолото"
- Строительство Наталкинского ГОКа завершится в 2019 году
- Банкротство Колымского аффинажного завода продлили до июля
- Колымский аффинажный завод может быть вновь запущен в 2017 году
- Новая лицензия на месторождение Павлик будет действовать до 31 декабря 2046 года
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.