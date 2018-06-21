|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 05 Июля, 21:47 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Золотой долг в две тонны привел к остановке Колымского аффинажного завода
Между тем завод и строился некогда именно для переработки сырья региональных недропользователей с Колымы, Чукотки, Якутии, в соответствии с инвестиционными планами регионов по развитию горнодобывающего комплекса северо-востока страны. Он позволил горнякам перерабатывать драгметаллы без отправки за пределы региона, таким образом на территории оставалась и существенная добавленная стоимость. Теперь золотопромышленники лишь с горечью вспоминают те радость и надежды, которые связывали со строительством своего Колымского аффинажного завода.
Новость о приостановке КАЗом финансово-хозяйственной деятельности, впрочем, не стала неожиданной для предприятий отрасли. Всем, кто так или иначе связан с добычей и переработкой драгоценных металлов в регионе, хорошо известна история, которая тянется еще с конца 2013 года, когда КАЗ не вернул нескольким горнодобывающим компаниям сданное на аффинаж золото. Тогда разразился громкий скандал, поводом которого стал факт, не поддающийся ни объяснению, ни пониманию. Как такое вообще могло произойти, ведь подобные предприятия отрасли отличаются особенно строгим режимом охраны и контроля, жестко регламентированным на законодательном уровне?
И все-таки факт остается фактом: с аффинажного завода, который, по сути дела, являлся государственным, по сообщениям СМИ, исчезло более 2 тонн золота и свыше 16 тонн серебра на общую сумму около 2,5 млрд рублей. В кармане или под полой такой объем точно не вынесешь.
Досье «Дальневосточного капитала»: ОАО «Колымский аффинажный завод» (КАЗ) зарегистрировано в государственном реестре предприятий 15 мая 1997 года. 10 июня 1998 года введен в эксплуатацию и аккредитован производственный комплекс для аффинажа 50 тонн золота в год. Постановлением Правительства РФ от 17 августа 1998 года Колымский аффинажный завод включен в Перечень аффинажных предприятий России. В 2001-2004 годы были построены и введены в эксплуатацию цех для изготовления мерных слитков золота и цех аффинажа серебра.
«Завод прошел проактивный мониторинг предприятия Лондонской ассоциацией рынка слитков (LBMA) на предмет подтверждения статуса Колымского аффинажного завода как надежного поставщика золота и серебра Good Delivery… Слитки по этому стандарту продаются во всех главных международных центрах по продаже золота: Лондон, Нью-Йорк, Цюрих, Гонконг, Сидней и Токио, - говорится на официальном сайте предприятия. - Установленный на заводе технологический комплекс рассчитан на производительность 70 тонн золота и 400 тонн серебра в год, позволяет перерабатывать как высокосортное, так и низкосортное сырье, обладает высокой скоростью оборота и характеризуется минимальными технологическими потерями драгоценных металлов». За 16 лет существования, по оценкам специалистов, завод переработал около 400 тонн золота и 2 тысяч тонн серебра.
Между тем руководство предприятия беспомощно разводило руками перед своими давними партнерами и, по большому счету, работодателями. В 2014 году было возбуждено уголовное дело по факту невозврата с КАЗа после переработки части драгоценного металла, сданного золотодобывающими предприятиями на аффинаж. Но, как говорится, следствие продолжается. Время от времени в СМИ попадают весьма неконкретные комментарии о том, что причиной пропажи золота стали хищения, произошедшие из-за недостаточного контроля, а значительная величина «золотого долга» накопилась постепенно, поскольку на заводе пытались закрыть недостачу за счет вновь поступившего на переработку драгметалла.
Таким образом, в числе пострадавших оказалось более 30 предприятий Магаданской области, Чукотки и Якутии. Они не получили аффинированный металл ни в установленные сроки, ни позже. В сложное экономическое положение были поставлены такие компании, как ОАО «Сусуманзолото», ЗАО «Омсукчанская ГГК», ЗАО «Чукотская ГГК», ООО «Полевая», артели старателей «Сияние», «Тал», «Север», и еще пара десятков других предприятий.
Объемы не полученного от КАЗ золота у каждой из понесших урон компаний составляют от нескольких килограммов до нескольких сотен килограммов. Но даже 5 кг золота, добытого тяжелым трудом в сложнейших климатических условиях севера, для небольших артелей стали существенной потерей. Многие оказались на грани банкротства, были вынуждены сворачивать социальные и инвестиционные программы развития, с трудом рассчитывались по зарплате. Серьезные проблемы возникли и при подготовке к новому полевому сезону 2014 года, когда, помимо всего прочего, у золотишников возникли проблемы с банковскими кредитами. До настоящего времени они не смогли окончательно залатать дыру, образовавшуюся в балансе компаний.
По словам председателя совета директоров ОАО «Сусуманзолото» Владимира ХРИСТОВА, за плечами которого коллектив в полторы тысячи человек, его компания из сданных на переработку почти 4 тонн золота потеряла 464 кг металла. Потери артели старателей «Полевая», по данным генерального директора Николая ДЕРЕЖЕНЕЦА, приблизились к 35% сданного сырья. «Наша артель старателей ООО «Полевая» сдала на КАЗ 447 кг золота и около 300 кг серебра. Сдавали в установленном порядке, оформили все необходимые документы. Но при получении слитков мы недосчитались 151 кг 40 г золота и 262 кг 700 г серебра, - пишет он в обращении уже на имя главы государства. - Они бесследно исчезли, и куда, как и почему, до сих пор неизвестно».
В 2014 году недропользователи продолжали бить во все колокола по поводу пропажи и вели переговоры с представителями власти о возможной государственной поддержке и компенсации потерь - в виде налоговых послаблений или иных преференций. И несмотря на то, что ничего добиться не удалось, некоторые предприятия даже продолжали частично сдавать золото на аффинаж своему недобросовестному партнеру. Из благих соображений - не допустить банкротства и ликвидации этого важнейшего и единственного в своем роде предприятия отрасли на Колыме.
К слову сказать, в начале 2014 года генеральный директор КАЗ Владислав ФЕОКТИСТОВ был освобожден от занимаемой должности. По решению внеочередного собрания акционеров полномочиями генерального директора наделен Андрей БУРМА, приехавший в магаданский поселок Палатка с ОАО «Приокский завод цветных металлов» из города Касимова. Некоторые перемены произошли и в составе акционеров ОАО «Колымский аффинажный завод»: РОСТбанк увеличил, а правительство Магаданской области уменьшило свой пакет акций до 44%.
Новое руководство завода, по сообщениям СМИ, усилило меры безопасности, сменило состав охраны, ввело обязательный досмотр всех работников, внесло изменения в схему приемки золотосодержащих концентратов от недропользователей. Но без решения ключевой проблемы - возврата аффинированного металла золотодобытчикам - все эти меры не дали результата. Брешь, пробитая в тонкой и чувствительной субстанции под именем «доверие», оказалась невосполнимой. Постепенно поставки драгметалла на аффинаж прекратились. Это и стало поводом для приостановки деятельности предприятия.
Работников КАЗ (коллектив насчитывает 100 человек), жителей Хасынского района, для которого предприятие является градообразующим со всеми вытекающими из этого последствиями, сегодня пытаются успокоить доводами, что остановка - это не окончательная ликвидация завода. Ценное оборудование, которое закупалось заводом год за годом, начали консервировать, чтобы в любое время оно могло быть запущено. Наверное, с технической точки зрения это возможно.
Однако любое производство - это не только техника, но и так называемый человеческий фактор, который включает в себя такие понятия, как профессионализм и порядочность. С последим как раз и вышла на КАЗ неувязочка. Удастся ли перезагрузить отношения недропользователей и переработчиков драгоценного сырья, вернуть утраченное доверие и доброе имя Колымского аффинажного завода - пока большой вопрос. По крайней мере, некоторые руководители понесших урон золотодобывающих компаний и артелей убеждены, что это возможно лишь в случае скорейшего расследования преступления и справедливого наказания виновных.
Тем временем правительство области в этой критической ситуации сохраняет оптимизм, говорится в материале, размещенном на официальном сайте. Встречаясь с работниками КАЗа, губернатор Владимир ПЕЧЕНЫЙ заявил: «Считаю своей обязанностью сохранить завод в работоспособном состоянии и непременно возобновить производство. Аффинажный завод нужен территории, горнодобывающей промышленности Колымы, Чукотки, да и Якутии. Сегодня главная задача - обеспечить такую сохранность имущества, оборудования, чтобы в любую минуту его можно было запустить, и помочь людям».
Губернатор считает, что КАЗ остро нуждается в ответственных собственниках. Он должен быть конкурентоспособным предприятием развивающегося Дальнего Востока, АТР. Для этого необходимо прежде всего вернуть доверие к заводу.
Как сообщает пресс-служба правительства Магаданской области, «губернатор поручил активизировать деятельность центров занятости и социальной поддержки в Хасынском районе, выработать алгоритм действий специалистов минтруда регионального правительства по стабилизации на рынке труда и минимизации всех процедур по оказанию помощи людям. Дополнительно попросил провести работу с банками по всем вопросам, касающимся выплаты сотрудниками КАЗа взятых кредитов».
Особое внимание должно быть уделено и вопросам экологии. Министерству природных ресурсов Магаданской области поручено держать под контролем противопаводковые мероприятия на территории Колымского аффинажного завода и в его окрестностях.
Анна КУЗНЕЦОВА.
- На Колыме "Наталка" дала первую тонну
- "Наталка" нацелилась на пятерку
- На Колыме "Полюс" активизирует работу на "Наталке"
- Усть-Среднеканская ГЭС оживает на Колыме
- Магаданский механический завод повысит конкурентоспособность
- Александр Чугунов возглавил "Сусуманзолото"
- Строительство Наталкинского ГОКа завершится в 2019 году
- Банкротство Колымского аффинажного завода продлили до июля
- Колымский аффинажный завод может быть вновь запущен в 2017 году
- Новая лицензия на месторождение Павлик будет действовать до 31 декабря 2046 года
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.