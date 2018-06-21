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20 Мая 2015, 10:10 | Компании

Магаданская область намерена продать 18% Колымского аффинажного завода

Правительство Магаданской области планирует провести летом аукцион по продаже еще 18% акций "Колымского аффинажного завода" (КАЗ), который с 1 февраля 2015 года остановлен, следует из документов по планам приватизации государственного имущества региона на 2015 год, сообщает РИА "Прайм".

В июле 2014 года РОСТ Банк выиграл аукцион на приобретение 20% акций КАЗа, предложив за них 15,864 млн рублей при начальной цене 7,211 млн. Ранее этот пакет принадлежал Магаданской области.

«Правительство области заинтересовано в том, чтобы КАЗ продолжил работу, все оборудование в сохранности, имеются отходы производства, которые содержат драгоценные металлы. Все это на ответственном хранении у временного генерального директора. Однако окончательное решение вынесет суд», - сообщил министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Владимир МИТЬКИН.

Как сообщалось, в марте 2015 года Арбитражный суд Магаданской области определил ввести в отношении КАЗа процедуру наблюдения сроком на три месяца. Рассмотрение дела по существу назначено на 15 июня 2015 года.

КАЗ обратился с заявлением в арбитраж о признании его несостоятельным. Среди кредиторов завода ряд компаний, в том числе банк «РОСТ», правительство Магаданской области, ЗАО МКБ «Москомприватбанк», Банк Российский Кредит, ООО «Полевая», ООО «Поиск», ООО «Ресурс-М», Сбербанк России, Ланта-Банк, ООО «Утинка». Предприятие должно золотодобытчикам более 4 млрд рублей. Крупная задолженность перед недропользователями была обнаружена в конце 2013 года: с завода пропало более 2 тонн золота. В начале апреля 2014 года гендиректор КАЗа Владислав Феоктистов был освобожден от занимаемой должности. Было возбуждено уголовное дело по факту невозврата с КАЗа после переработки части драгоценного металла, сданного золотодобывающими предприятиями на аффинаж.

Уставный капитал ОАО «Колымский аффинажный завод» составляет 85 тысяч рублей, он разделен на 1700 обыкновенных акций номиналом 50 рублей. На конец 2014 года департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области владел 44% акций завода, банк «РОСТ» - 39%.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.

Теги: Колымский аффинажный завод 


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