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Суббота| 25 Августа, 03:08 |
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Первый пусковой комплекс Усть-Среднеканской ГЭС приступил к работе
До конца года Усть-Среднеканская ГЭС выработает для колымской энергосистемы 245 млн кВт/ч электроэнергии, она включена в диспетчерский график. В настоящий момент оба агрегата станции поставлены под нагрузку. При работе на пониженных напорах среднесуточная выработка составляет порядка 1 500 кВт/ч.
Строительство станции продолжается. Следующим этапом станет возведение напорного фронта до отметки 276,5 м (сегодня он возведен до 260 м) и ввод в работу гидроагрегата №3. Это позволит увеличить напор и в дальнейшем безопасно эксплуатировать ГЭС без использования водосбросной плотины в зимний период. Кроме того, увеличенная емкость водохранилища значительно повысит безопасность людей, проживающих ниже по течению Колымы, в период паводков.
В настоящее время на ГЭС наращивается напорный фронт бетонных и земляных сооружений гидроузла. Продолжается бетонирование блоков водосбросной плотины выше отметки 260 м и отсыпка цоколя основной земляной плотины (временная земляная плотина, возведенная в рамках первого пускового комплекса, со временем станет частью основной). В этом году необходимо возвести земляную плотину до отметки 240 м.
Ввод станции обеспечит электроэнергией развивающиеся горнодобывающие предприятия, в первую очередь - золотодобывающие. Развитие гидроэнергетики стимулирует создание новых производств, уникальных для региона. Таким предприятием может стать завод по производству сжиженного водорода. Помимо этого, гидростанция будет способствовать судоходству, регулируя сток Колымы. Станет возможным отказ от строительства тепловых электростанций, что сократит потребление привозного топлива и позволит снизить рост тарифов на электроэнергию за счет уменьшения себестоимости ее производства.
Досье «ДК»: Усть-Среднеканская ГЭС - строящаяся гидроэлектростанция на реке Колыма, является второй в каскаде Колымских ГЭС. Расположена в 9 километрах от устья реки Среднекан, впадающей в Колыму. Строительство Усть-Среднеканской ГЭС начато в 1991 году. Проектно-сметная документация разработана ОАО «Ленгидропроект». Установленная мощность станции 570 МВт (4 гидроагрегата мощностью по 142,5 МВт каждый). Первый пусковой комплекс мощностью 169 МВт включает в себя возведение напорного фронта станции до отметки 260 м (по БС), и ввод в работу двух гидроагрегатов с временными рабочими колесами радиально-осевых турбин. Завершение строительства Усть-Среднеканской ГЭС запланировано на 2018 год.
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