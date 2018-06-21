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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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26 Января 2016, 16:16 | Компании
Колымский аффинажный завод может быть вновь запущен в 2017 году
Производство на ОАО "Колымский аффинажный завод" (КАЗ), находящемся в процедуре банкротства, может быть возобновлено в 2017 году после его модернизации, сообщил в интервью агентству "ПРАЙМ" (РИА "Новости") губернатор Магаданской области Владимир ПЕЧЕНЫЙ.
«Чтобы он стал эффективным и конкурентоспособным предприятием, требуется модернизация, - отметил губернатор. - Конечно, 50 тонн он сможет аффинировать и при этом оборудовании, но сейчас уже есть более новые технологии, позволяющие это делать и дешевле, и быстрее».
По словам губернатора, для восстановления деятельности завода и привлечения инвестиций в модернизацию прорабатываются несколько вариантов, в том числе и возможность объединения с другим предприятием.
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