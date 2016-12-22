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Строительство Наталкинского ГОКа завершится в 2019 году
«После того, как стало известно, что проект получит господдержку, было заключено новое инвестиционное соглашение. Оно устанавливает срок завершения проекта «Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения» - апрель 2019 года. Также инвестиционное соглашение определяет АО «Рудник им.Матросова» ответственным за создание энергетической инфраструктуры за счет инвестиционных средств и дальнейшее технологическое присоединение к электросетевому комплексу ПАО «Магаданэнерго», - поясняется в сообщении.
Частью инвестиционного проекта является строительство ЛЭП 220 кВ Усть-Омчуг - Омчак Новая и подключение к действующим энергосетям уже возведенной высоковольтной линии 220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная. Согласно новому соглашению, срок завершения разработки проектно-сметной документации и проведения государственной экспертизы по этому объекту перенесен с мая на август 2016 года. Начало предстроительной подготовки намечено на октябрь 2016 года.
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