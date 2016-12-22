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21 Октября 2016, 16:21 | Компании |

Арсеньевская авиакомпания "Прогресс" отметила 80-летний юбилей

9 сентября 2016 года в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) прошли праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею предприятия. В этот день состоялись торжественное открытие монумента вертолета Ка-50 "Черная акула", демонстрационные полеты авиационной техники, праздничный концерт и салют.

Этого дня с нетерпением ждали все - и работники авиакомпании, и жители города Арсеньева. Готовились к празднику очень серьезно: продумывали оформление и подарки, собирали уникальные фотографии и готовили тексты для юбилейной книги, снимали фильм об истории и перспективах предприятия и даже проводили масштабный флешмоб с участием более 3000 работников. А каждое подразделение предприятия готовило экскурсии и торжественные собрания для своих ветеранов в знак благодарности за их доблестный труд. Словом, никто не остался в стороне - каждый сотрудник предприятия внес свой личный вклад в процесс подготовки праздника.


 

 

Открытие монумента вертолета Ка-50 «Черная акула»

Первым праздничным событием 9 сентября стало торжественное открытие монумента первого в мире одноместного боевого вертолета с соосной системой несущих винтов Ка-50 «Черная акула», установленного в знак благодарности от тружеников «Прогресса» и жителей города, а также в честь 25-летия со дня первого подъема вертолета.

Планер вертолета Ка-50, изготовленного около 20 лет назад на «Прогрессе», был передан городу Арсеньеву Министерством обороны Российской Федерации в июле этого года и доведен до выставочного облика силами специалистов авиакомпании.

Несомненно, вертолет Ка-50 имеет для Арсеньева особое значение, ведь в конце 90-х годов он стал известен далеко за пределами Приморского края именно как город «Черных акул» благодаря одноименному художественно-рекламному фильму, показанному на широком экране.

Теперь легендарный вертолет Ка-50 стал достойным украшением площади Славы. Каждый день эта боевая машина будет радовать взгляды заводчан и служить им напоминанием о той несокрушимой силе, которую дает сплоченность. Ведь к производству вертолетов Ка-50 авиакомпания «Прогресс» приступила в один из самых сложных периодов своей экономической деятельности. Но, объединившись, трудовой коллектив справился со всеми трудностями ради общего блага предприятия, города и страны.

Вертолет Ка-50 открыл предприятию новые возможности. Сегодня «Прогресс» успешно выпускает модифицированный двухместный вариант этой боевой машины - разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», который сохранил и преумножил лучшие качества своего предшественника.

 


 

Авиационный праздник на «Прогрессе»

После торжественного открытия монумента вертолета Ка-50 «Черная акула» гости праздника были приглашены на летно-испытательную станцию ПАО ААК «ПРОГРЕСС», где состоялись показательные выступления авиамоделистов из Приморского края и Амурской области. Данные выступления стали уникальными не только для Арсеньева, но и для всего Дальнего Востока благодаря участию в них радиоуправляемых моделей с размахом крыла в 4 метра, а также моделей вертолетов конструкторского бюро «Камов» с соосной схемой винтов, что повысило уровень показательных выступлений до планки Чемпионата России по авиамодельному спорту.

На статической стоянке вниманию жителей и гостей города впервые был представлен опытный образец перспективного гражданского многоцелевого вертолета Ка-62, а также серийный боевой ударно-разведывательный вертолет Ка-52 «Аллигатор», который сегодня является «визитной карточкой» предприятия.

Здесь же, на территории летно-испытательной станции, состоялось торжественное собрание. Со сцены сотрудников предприятия, жителей и гостей праздника приветствовали первые лица предприятия, холдинга, города и страны.

По окончании праздника вниманию гостей были представлены парашютная программа с использованием флагов и демонстрационные полеты авиационной техники, в которых приняли участие вертолет Ми-8Т и вертолет Ка-52 «Аллигатор», выполнивший такие сложные фигуры пилотажа, как плоский разворот, воронка, боевой разворот и другие фигуры, успешное выполнение которых вертолету обеспечивают соосная схема несущих винтов и повышенная мощность продольного управления.

Всего в этот день Арсеньевскую авиакомпанию «Прогресс» посетило более 10 000 человек: представители правительства Российской Федерации, региональной власти, авиастроительной и машиностроительной отраслей, работники предприятия и члены их семей, жители и гости города Арсеньева.

Накануне праздника во дворце культуры «Прогресс» состоялось торжественное собрание, приуроченное к 80-летию авиакомпании. В нем приняли участие высокие гости, в числе которых генеральный директор АО «Вертолеты России» Александр МИХЕЕВ, начальник управления авиационной техники и вооружения Департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Андрей ЕЛЬЧАНИНОВ, заместитель генерального директора - финансовый директор АО «Рособоронэкспорт» Андрей КОНДРАТЬЕВ.

В рамках торжественного собрания почетные награды, грамоты и благодарности получили более двухсот лучших сотрудников ПАО ААК «ПРОГРЕСС», а затем для них состоялся праздничный концерт.

Уверенный взгляд в будущее

Сегодня в Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина активно реализуются проекты реконструкции гальванического, термического, композитного и механического производств, цехов подготовки производства, сборочных цехов и других подразделений предприятия.

Освоение и внедрение инновационных технологий происходит в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011-2020 годов». В перспективе на предприятии запланировано создание новых производств. На сегодняшний день активно модернизируется композитное производство, а в ближайшее время особое внимание будет уделено развитию гальванического производства. В частности, здесь идет строительство корпуса объединенного гальванического участка анодирования. Данное сооружение позволит снизить себестоимость изделий авиакомпании и повысить эффективность производства. В новом цехе будут применяться самые современные технологии - это полная автоматизация технологических процессов с учетом энергоэффективности. Здесь же будет использоваться оборотное водоснабжение, которое обеспечит не только значительную экономию для предприятия, но и положительное решение экологических вопросов.

Кроме того, в ПАО ААК «ПРОГРЕСС» сегодня создается принципиально новое для него направление - единое информационное поле, где в режиме online можно будет отслеживать состояние деталей на любом этапе производства. Активно ведутся работы по внедрению технологий бережливого производства, осуществляется обучение персонала, для чего на предприятии сертифицирован собственный учебный центр.

К 2018 году планируется осуществить модернизацию центра подготовки производства, завершить строительство гальванического корпуса и участка анодирования, реконструкцию композитного производства, испытательного и сборочного цехов, компрессорной станции и модернизировать термическое производство, что позволит вывести работу предприятия на качественно новый уровень. А также завершить реконструкцию аэродромной базы, которая в конечном итоге должна решить две главные задачи: обеспечение безопасности полетов и возможность подготовки иностранных военных специалистов на базе летно-испытательной станции ПАО ААК «ПРОГРЕСС».

Фото из архива пресс-службы ПАО ААК «ПРОГРЕСС»

Досье «Дальневосточного капитала»:

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина:

80 лет упорного труда;

10 директоров, руководивших предприятием;

более 76 наименований продукции, выпускаемой в разные годы;

88 подразделений предприятия;

более 6000 работников, а это каждый 9-й житель города Арсеньева;

18 работников предприятия удостоены звания почетного жителя города Арсеньева, в том числе управляющий директор Юрий ДЕНИСЕНКО;

2 909 821 м2 занимаемой площади.

 

Пресс-служба ПАО ААК «ПРОГРЕСС».

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год. 

 

Теги: Вертолеты России  пао аак «прогресс» 


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