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Еще одно алмазообрабатывающее предприятие откроют инвесторы из Индии в Приморье
«Большую часть алмазов мы закупаем в Дубае, по сравнению с этим объемом процент камней, приобретаемых нами у российской компании «АЛРОСА», достаточно мал, но в течение ближайших лет мы намерены его увеличить. И для того, чтобы расширить российский алмазный рынок, мы планируем открыть предприятие по обработке бриллиантов здесь, во Владивостоке», - рассказал член совета директоров M. Suresh Лалит Адани.
Как отметил Лалит Адани, основная цель визита делегации M. Suresh в Приморье - оценить условия работы на территории региона, подобрать подходящее место под размещение завода и определить примерный срок открытия нового производства. В качестве возможной площадки для размещения производства индийские предприниматели рассматривают территорию старого аэропорта, расположенного в селе Кневичи.
Компания M. Suresh является участником конгломерата De Beers, обладает 50-летним опытом работы в сфере обработки драгоценных камней. Помимо огранки алмазов, компания в сотрудничестве с крупными игроками мировой ювелирной промышленности занимается также производством и экспортом ювелирных украшений. В настоящее время производство M. Suresh открыто не только в Индии, но и за рубежом. Филиалы и представительства компании расположены в США, Бельгии, Индии, ОАЭ, Австралии, Гонконге и Израиле, она владеет тремя производственными площадками в штате Сурат (Индия), а также одной - в Йоханнесбурге (ЮАР).
Напомним, во Владивостоке работает мировой производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Старт работе алмазной фабрики «KGK» дал президент России Владимир Путин на ВЭФ-2017. Инвестор из Индии стал резидентом свободного порта Владивосток и пользуется налоговыми льготами и административными преференциями данного режима.
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год.
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