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В Приморье первые экологические автомобили сойдут с конвейера в 2019 году
Планируется, что первые экологические автомобили сойдут с конвейера в 2019 году, сообщили в компании.
О совместном проекте «Сумотори» с японскими инвесторами стало известно год назад, соответствующее соглашение было подписано в Токио в рамках приморской бизнес-миссии. Как рассказал руководитель группы компаний Виталий ВЕРКЕЕНКО, совместная компания «Прометей» уже получила статус резидента ТОР «Надеждинская», земельный участок площадью 3,5 гектара и ведет разработку проектной документации. При этом в процессе реализации проекта решено было перейти сразу ко второй стадии - производству полноценных электрокаров на заводе в Приморье.
«Изначально мы планировали конвертировать подержанные японские автомобили в электрокары, используя преференции свободного порта Владивосток. Однако EV-технологии стремительно развиваются, что позволяет нам перейти сразу ко второй стадии проекта - производству полноценных экологических машин на собственном заводе в Приморье, на площадке ТОР «Надеждинская», - заявил Виталий Веркеенко.
Глава группы компаний подчеркнул: объявленный правительством курс на «электромобилезацию» будет способствовать не только развитию отрасли и повышению покупательной способности населения, но и позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в стране. Напомним, о разработке мер по развитию электротранспорта в России сообщила накануне газета «Известия». Правительство РФ планирует разработать программы субсидирования покупки электрокаров, льготного автокредитования и автолизинга. Меры поддержки будут адресованы и производителям электромобилей - как отечественным, так и иностранным, локализовавшим сборку в России.
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