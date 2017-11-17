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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Ноября, 17:36 |
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В Приморье в ТОР "Надеждинская" начнут выпускать двигатели
В новом комплексе компании будет организовано промышленное производство моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя, сообщает www.primorsky.ru.
«В рамках проекта компания планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тысяч двигателей в год. Объем капиталовложений в проект составит более трех миллиардов рублей», - отмечают представители «МАЗДА СОЛЛЕРС».
На двигательном производстве планируется создать 150 новых рабочих мест. Сотрудники будут набираться из числа приморцев, для всех них будет проведено обучение, не только на базе собственного учебного центра «МАЗДА СОЛЛЕРС», но и на базе завода Mazda Motor Corporation в Японии.
Досье «Дальневосточного капитала»: Компания «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» - совместное предприятие компаний Mazda Motor Corporation (Япония) и ПАО «СОЛЛЕРС», созданное на принципах партнерства 50/50. 6 сентября 2012 года было запущено тестовое производство кроссоверов Mazda CX-5 в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина. В апреле 2013 года модельный ряд пополнился седаном Mazda6. Высококачественные автомобили Mazda, выпускаемые автозаводом, реализуются более чем в 70 дилерских центрах на всей территории России. За 9 месяцев 2017 года было выпущено более 17 тысяч автомобилей.
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