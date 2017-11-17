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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Алмазы во Владивостоке хорошо пошли
«Всего на дальневосточной площадке за период с сентября 2016 года по октябрь 2017 года мы провели четыре аукциона по продаже алмазов специальных размеров, реализовав 4708 каратов алмазов. Это хороший результат», - сказал вице-президент «АЛРОСЫ» Юрий ОКОЕМОВ.
В ходе последних международных торгов «АЛРОСА» продала в ЕАЦ крупные алмазы на сумму $9 млн. Предварительные показы камней были организованы Единой сбытовой организацией «АЛРОСЫ» и филиалом компании во Владивостоке в период с 16 по 27 октября. Всего было реализовано 66 камней общей массой 1084 карата. Стоимость самого дорогого алмаза массой 40,47 карата превысила $1 млн. Помимо алмазов специальных размеров, филиал «АЛРОСЫ» во Владивостоке реализует регулярный ассортимент - алмазы ювелирного качества массой менее 10,8 карата, технические алмазы, а также бриллианты, сообщает РИА «Прайм» со ссылкой на компанию.
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17 Ноября 2017, 17:55Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".
Де Бирс уже и сюда добрался!!!!
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