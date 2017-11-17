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Гелиевый хаб для крупнейших мировых покупателей создадут во Владивостоке
В мероприятии приняли участие крупнейшие международные гелиевые трейдеры, первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Владимир ПЕЧУРЧИК, представители портов г. Владивостока и г. Находки и стивидорных компаний, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).
В мае этого года компания «Газпром газэнергосеть гелий» получила статус резидента и намерена реализовать проект с общим объемом инвестиций 5,153 млрд рублей в ТОР «Надеждинская».
Гелий, который будет производиться на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) Газпрома, будет доставляться в логистический центр на территории ТОР «Надеждинская». Перевозка гелия будет осуществляться в жидком состоянии при сверхнизкой температуре (-269°С) в специальных криогенных контейнерах с многослойной вакуумной и азотной изоляцией. Специалисты центра будут проводить комплекс технологических и сервисных процедур с этими контейнерами и отправлять их в порты Дальнего Востока для отгрузки на суда и дальнейшей транспортировки.
Проект создания логистического центра синхронизирован со строительством Амурского ГПЗ. Ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год. После выхода ГПЗ на полную мощность по производству гелия - до 60 млн куб. м в год - этот центр станет одним из крупнейших гелиевых хабов в мире.
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