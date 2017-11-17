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ССК "Звезда" получит заказ на строительство арктических танкеров
Этот контракт, как отметили в компании, стал крупнейшим в истории заказом серии ледовых судов на российских верфях.
Компании также заключили соглашение о передаче танкеров в тайм-чартер сроком на 20 лет. Суда будут строиться под надзором Российского морского регистра судоходства и эксплуатироваться под флагом РФ. Поэтапная передача танкеров заказчику должна начаться с 2023 года.
«Танкеры усиленного ледового класса ARC7 предназначаются для работы во льдах толщиной до 1,8 м при температуре атмосферного воздуха до -45 градусов. Новую серию танкеров планируется использовать для перевозки нефти, добываемой на Пайяхском месторождении, из устья реки Енисей по трассе Северного морского пути как в западном, так и восточном направлении», - рассказали в компании.
Стороны рассчитывают, что проект будет способствовать локализации производства судового оборудования на Дальнем Востоке России, обеспечению проектирования в стране арктических танкеров-челноков, а также формированию портфеля заказов для загрузки судостроительного комплекса «Звезда».
- ССК "Звезда" получит заказ на строительство арктических танкеров
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