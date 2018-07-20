|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 09 Августа, 06:26 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Порту Зарубино готовят китайского сателлита
Ожидается, что под строительство провинция Цзилинь передаст «Сумме» в аренду на 50 лет участок площадью 310 га. Инвестиции составят $300-350 млн. «Сухой порт» станет сателлитом «Большого порта Зарубино», проект которого «Сумма» реализует в Хасанском районе Приморского края. Мощность первой очереди Зарубино - 60 млн тонн, в дальнейшем возможно увеличение перевалки до 100 млн тонн. Общие инвестиции в проект составляют порядка $3 млрд.
В июле «Сумма» сообщала, что ее делегация провела переговоры с Цзилиньской зерновой компанией, железнодорожной корпорацией «Северо-Восточная Азия», угольной корпорацией провинции Цзилинь, а также с многопрофильным холдингом China Merchants Group о реализации проекта «Зарубино».
У «Суммы» уже есть предварительные договоренности о перевалке через порт Зарубино. С южнокорейской Hyundai - на перевалку бутилированной воды на экспорт, с Volkswagen - об экспорте автомобилей из Китая (речь, скорее всего, идет о сборочном заводе в Нинбо на юго-востоке Китая) и импорте автокомплектующих в контейнерах, с Хэйлунцзянской зерновой компанией и Цзилиньской зерновой компанией - на перевалку зерна.
Но основной интерес китайских компаний не экспорт через Зарубино, а транзит грузов. Китайские грузы в Зарубино будут поставляться по железной дороге и автомобильным транспортом.
- Порт "Суходол" на старте
- "Газпром" успеет
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- В Приморье на "Звезде" похитили 7,5 миллиардов рублей
- Верфь "Звезда" рассталась с нерадивым подрядчиком
- В Приморье "Арника" пошла на импортозамещение
- Улучшая Приморье, улучшаешь имидж
- Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, генеральный директор ГК "Акцент": Мы становимся компанией, которую рекомендуют
- "Восток-ИнвестСталь": Движение вперед
- ССК "Звезда" получит заказ на строительство арктических танкеров
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.