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Приморская компания развернула производство строительного оборудования
Компания FORA долгое время была известна на рынке как поставщик корейской опалубки для строительных компаний. Но когда качество корейского оборудования начало падать, а его стоимость - из-за курса валют резко расти, перед приморскими предпринимателями встал вопрос организации собственного производства.
О преимуществах российской опалубочной системы и опыте открытия производственного направления рассказал генеральный директор компании FORA Андрей ГОЛИК.
- Организация производства в кризис - амбициозная задача. Но вы приняли такое решение. Почему?
- Качество корейской опалубки начало падать еще в 2013-2014 годах. Стали поступать рекламации со стороны клиентов. Мы их тщательно изучили и поняли, что необходимо делать свой продукт. Тот, который будет отвечать требованиям российских строителей.
- Но одно дело - продажи готового продукта, и совсем другое - производство. Что пришлось поменять?
- Управление производственной и торговой компаниями - это два совершенно разных направления менеджмента. Продающей компании необходимо, прежде всего, думать о качестве сбыта, о продавцах, о маркетинге. В производстве возникает целый ряд других вопросов: как удешевить сырье, где хранить, как сделать так, чтобы процесс производства шел равномерно, без резких всплесков и простоев. Нам пришлось существенно поменять менталитет внутри компании.
- Какие приоритеты были поставлены перед производством?
- Прежде всего, производство было развернуто для повышения качества и возможности его контроля на месте. Кроме этого, один из приоритетов - усовершенствование и адаптация системы под потребности российского рынка. Инженеры компании разработали уникальные элементы, которые отсутствуют в корейской опалубке: шарнирные углы, переходные щиты на опалубку перекрытий, переходные элементы на крупный щит, подкосы для мелкощитовой опалубки и т. д.
В ноябре 2015 года в Новосибирске были проведены испытания, подтвердившие соответствие FORA euro-form Premium опалубке 1-го класса и способность системы выдерживать до 60 кН/м2.
- А что говорят строители о новой системе?
- Наши партнеры высоко оценили опалубку FORA euro-form Premium. В мае этого года мы презентовали наши разработки на выставке в г. Южно-Сахалинске, и они вызвали неподдельный интерес. На строительстве производственно-логистического комплекса «Янковский» производится заливка колонн единоразово на высоту до 12 м без образования холодных швов с помощью мелкощитовой опалубки FORA euro-form Premium. При этом, давление бетонной смеси на нижний щит опалубки составляет 250 кН/м2. Инженеры FORA просчитали и доказали: при соблюдении технологии монтажа опалубочной системы и технологии укладки бетонной смеси, FORA euro-form Premium выдерживает такие нагрузки. Еще одна особенность возведения колонн такой высотности заключается также в юстировке - установке колонн в вертикальном положении, зафиксировав конструкцию. Для усиления колонн также использовались разработки инженерной группы FORA, такие как бандажи и другие фиксирующие элементы. Мощности производства FORA позволили изготовить и поставить на объект необходимый объем оборудования в течение 14 дней. Производство загружено на несколько месяцев вперед. Даже крупнейшая международная строительная компания задумалась о замещении зарубежных систем. На строительство «Лахта центра» в г. Санкт-Петербурге FORA поставила опалубку лестничных маршей. Спрос со стороны российских строителей растет, поэтому мы активно наращиваем мощности. В данный момент объем производства составляет более 500 щитов в день.
- Потребители привыкли к тому, что российские производители предлагают низкое качество, не соответствующее цене. Соответствует ли это истине в вашем случае?
- Нет, производимое оборудование FORA гораздо более высокого качества по сравнению с корейскими системами и, конечно, более конкурентно по цене.
Елена ЛЕНСКАЯ.
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