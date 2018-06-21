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Воскресенье| 01 Июля, 04:16 |
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"Роснефть" планирует сохранить контрольный пакет в ВНХК
Размер покупаемой ChemChina доли в «Восточной нефтехимической компании» (ВНХК) будет определен позже, это будет «серьезный пакет», но в любом случае «Роснефть» сохранит контроль, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
В пресс-релизе российской компании отмечалось, что документ касается предполагаемого приобретения ChemChina контрольного пакета акций в ВНХК, а также определяет ключевые этапы инвестирования.
«Доли мы определим попозже, но самое главное: они будут организовывать финансирование, у «Роснефти» в любом случае остается контроль», - цитирует слова господина Сечина РИА «Новости».
Как ранее сообщал «Коммерсант», после заключения крупных контрактов на поставку сырья китайские инвесторы готовы войти в российскую нефтехимию. Акционеры «СИБУРа» Леонид МИХЕЛЬСОН и Геннадий ТИМЧЕНКО договорились о продаже около 10% акций компании государственной Sinopec чуть больше чем за $1 млрд. Параллельно «Роснефть» согласилась обменять контроль в «Восточной нефтехимической компании» (ВНХК) на долю в одной из структур крупнейшей химической компании КНР ChemChina.
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