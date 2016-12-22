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На Сахалине интернет в "Горном воздухе" заработал на суперскоростях
За примером далеко ходить не надо: не успело правительство РФ принять решение о запуске ТОР «Горный воздух» на Сахалине, а ПАО «МегаФон» уже подготовило и ввело на одноименном горнолыжном комплексе новейшую технологию беспроводной связи LTE-Advanced. Ту самую, о которой в восторженных тонах отзываются посетители горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи.
«Горный воздух» не случайно выбран первой точкой Южно-Сахалинска, где запущена самая современная технология LTE-Advanced. Это не только излюбленное место отдыха сахалинцев и дальневосточников, но и площадка для спортивных мероприятий самого высокого уровня и база для подготовки спортсменов. «Горный воздух» - четвертый спортивный объект в стране, наряду с сочинским комплексом «Роза Хутор», челябинской ледовой ареной «Трактор» и хабаровской «Ерофей Ареной», где доступен LTE-Advanced», - говорит директор Дальневосточного филиала «МегаФона» Андрей ЛЕВЫКИН.
Новая технология обеспечивает передачу данных вдвое быстрее, чем в сетях 4G/LTE. Рекордная скорость интернет-доступа позволяет за считанные минуты скачивать и отправлять файлы большого объема, смотреть онлайн видео в FullHD- и даже в 4K-качестве без ожидания загрузки; играть в онлайн-игры; а также развернуть полноценный мобильный офис в любом месте, где есть покрытие оператора.
«Тем самым уже сейчас мы заложили в Южно-Сахалинске надежный фундамент для будущих технологических решений. Отличительной особенностью сети четвертого поколения являются высокие скорости и низкие задержки. Принцип высоких скоростей можно рассмотреть на примере горнолыжной трассы «Горного воздуха». В одном месте дорожка склона узкая, в другом - широкая. Так вот сеть четвертого поколения как раз и является таким спуском, который позволяет большому количеству катающихся спускаться на предельных скоростях (в феврале 2015 года «МегаФон» достиг рекордных скоростей в сети LTE-Advanced в 450 Мбит/с)», - поясняет технический директор Дальневосточного филиала Петр СОЛОДОВНИК.
Кстати, проведенный на глазах корр. «Дальневосточного капитал» тест показал, что базовая станция на «Горном воздухе» может обеспечивать скорости в 190 Мбит/с и более.
«При запуске любого инвестпроекта инфраструктурные решения становятся самой обсуждаемой темой. При этом обычно имеют в виду строительство дорог и подведение линий электропередачи. А ведь связь - это и есть та самая инфраструктура. А современные технологии позволяют успешно решать любые поставленные задачи», - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала «МегаФона» Антонина ПРОНИНА.
«Не секрет, что в телекоммуникационном секторе большая конкуренция. Удержать действующих и привлечь новых клиентов можно только обеспечивая высокое качество связи и сервиса. И мы гордимся, что именно активно развивающийся Сахалин стал третьей точкой на дальневосточной карте «МегаФона», где уже доступен LTE-Advanced. Обещаем на этом не останавливаться», - заверяет Андрей Левыкин.
Досье «Дальневосточного капитала»: ТОР «Горный воздух» создается на базе одноименного горнолыжного комплекса в Южно-Сахалинске. В нее войдут сразу несколько туристических объектов, в том числе санаторий «Синегорские минеральные воды», прибрежная зона города Невельска и остров Монерон. Всего в рамках этой ТОР будет реализовано семь различных проектов общей стоимостью 16 млрд рублей. До 2020 года планируется создать 60 километров горнолыжных трасс, девять новых канатных дорог, построить гостиницы и коттеджи на 600 номеров, рестораны и кафе на 220 мест. Дополнительным стимулом к развитию туризма на острове станет новая сопутствующая инфраструктура Южно-Сахалинска - рестораны, SPA-комплексы, торгово-развлекательные центры, гостиницы.
Олег КЛИМЕНКО.
Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2016 год.
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