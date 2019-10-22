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25 Ноября 2019, 12:45 | Компании |
Индустриальный парк для нефтегазовых проектов на Сахалине - уже реальность
Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Южная" ООО "СИП-ТОР" приступило к строительству Сахалинского индустриального парка для операторов нефтегазовых проектов
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал 2023 года.
Парк на земельном участке площадью 31,5 га создается по инициативе Sakhalin Energy при поддержке властей Сахалинской области. «СИП-ТОР» вложит в проект почти 8 млрд рублей. Инвестиции компаний - участников парка оцениваются в 40 млрд рублей и более.
Проект нацелен на создание современной производственно-технической и ремонтной базы, интегрированной с процессами основных операторов нефтегазовых проектов в Сахалинской области. Индустриальный парк будет включать лаборатории, производственные здания, учебный центр и склады. Кроме того, резиденты смогут использовать отдельные площадки для создания производства, готовую инфраструктуру парка.
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