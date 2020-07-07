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Вторник| 07 Июля, 23:19 |
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Sakhalin Energy остановила технологическую линию завода СПГ
«Компания приступила к работам в рамках комплексной плановой остановки на объектах газовой инфраструктуры проекта «Сахалин-2». В этом году технические мероприятия затронут платформу «Лунская-А», ОБТК, дожимную компрессорную станцию (ДКС), насосно-компрессорную станцию №2 и завод по производству сжиженного природного газа. У каждого объекта свой перечень работ по диагностике и техническому обслуживанию оборудования», говорится в пресс-релизе компании.
Во время плановых технических работ компания продолжит отгрузку нефти и СПГ покупателям в порту Пригородное на юге Сахалина. За этот период планируется отгрузить около 600 тыс. тонн СПГ и около 382 тыс. тонн нефти, порт Пригородное примет 13 судозаходов нефтяных и газовых танкеров.
Досье «Дальневосточного капитала»: В рамках «Сахалина-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Sakhalin Energy - оператор проекта. Его акционеры - «Газпром» (50%), Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A) (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). В рамках проекта функционирует СПГ-завод мощностью 9,6 млн тонн в год.
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