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23 Октября 2019, 09:45 | Компании |
РЖД заложили в инвестпрограмму мост на Сахалин
По данным РБК, РЖД заложили в инвестпрограмму на ближайшие три года - 2020-2022 годы - строительство моста на Сахалин
Проект может быть реализован в случае выпуска «вечных» бондов на 250 млрд руб.
Строительство «железнодорожной линии Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского», а именно моста на Сахалин, внесено в проект инвестпрограммы с пометкой, что оно «зависит от параметров привлечения бессрочных облигаций с гарантированной доходностью до 250 млрд руб.». Внутренняя норма доходности (IRR) строительства моста оценивается в 10,2%, а дисконтированный срок окупаемости с момента ввода в эксплуатацию - 20 лет. При этом IRR одного из этапов модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба стоимостью 144,4 млрд руб. составит 9,4%, а срок окупаемости - 29 лет.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
Теги: РЖД мост на Сахалин
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