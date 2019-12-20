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Понедельник| 23 Декабря, 19:49 |
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Энергоблок ГРЭС-2 дал "осечку"
Тепловая электростанция мощностью 120 МВт построена на смену изношенной Сахалинской ГРЭС, работающей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой электростанции - 840 млн кВт/ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии.
Основное оборудование Сахалинской ГРЭС-2 включает два турбоагрегата и два котлоагрегата. Все сооружения и оборудование станции спроектированы с учетом сложных природных условий Сахалина, таких как 9-балльная сейсмичность и прохождение сильных тайфунов. Станция работает на угле. Старая Сахалинская ГРЭС после прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов будет выведена из эксплуатации и демонтирована.
Стоит отметить, что спустя четыре дня после церемонии официального запуска энергоблок отключался на 20 минут. На время остановки в оперативном режиме было задействовано резервное оборудование. «Подобные случаи, когда отключается новый, только пущенный блок, совершенно недопустимы. Все неполадки строители совместно с энергетиками должны устранить в кратчайшее время», - заявил вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ.
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