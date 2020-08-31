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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Сентября 2020, 09:26 | Компании
Дальневосточная авиакомпания начнется с Сахалина
"Аэрофлот" продаст правительству Сахалинской области 51% "Авроры", на базе которой будет создана дальневосточная авиакомпания. На втором этапе в число ее акционеров должны войти другие регионы Дальнего Востока.
Об этом сообщил замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья БЕЛАВИНЦЕВ, выступая на заседании совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации по развитию арктической авиации.
Отметим, что правительство Сахалинской области уже владеет 49% акций «Авроры». Таким образом оно аккумулирует 100% акций компании. На втором этапе создания дальневосточной компании будет рассматриваться вопрос целесообразности вхождения в капитал «Авроры» других регионов Дальнего Востока.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.
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