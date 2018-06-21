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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:12 |
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"Газпром" и Газпромпоработают на третьей линии "Сахалин-2"
Как следует из меморандума, для полной загрузки третьей технологической линии завода по сжижению газа «Газпром» поставит дополнительные объемы газа за счет добычи в рамках проекта «Сахалин-3».
Также стороны подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает развитие стратегического партнерства между «Газпромом» и Shell во всех сегментах газовой отрасли от разведки и добычи до переработки и маркетинга, включая возможный обмен активами.
В рамках проекта «Сахалин-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа. Акционеры Sakhalin Energy - «Газпром» (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).
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