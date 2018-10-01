|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 12 Октября, 21:26 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2018
12.10 |В Приморье подорожали хлеб, чай, сахар, соль и яйца
12.10 |В Приморье посчитали среднемесячную зарплату и сообщили о росте на 11,2%
12.10 |Спикерами бизнес-школы "РОСТ" станут предприниматели со всего мира
12.10 |В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
12.10 |В Приморье первыми на Дальнем Востоке начали лечение самого загадочного заболевания
28 Сентября 2018, 18:35Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
15 Июля 2015, 19:43 | Компании
Глава Сахалина сохранил место в совете директоров "РАО ЭС Востока"
Врио губернатора Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО переизбран в новый состав совета директоров ОАО "РАО ЭС Востока", сформированный на годовом собрании в июне.
Акционеры «РАО ЭС Востока» также одобрили распределение прибыли за 2014 год: компания не выплатит дивиденды, чистая прибыль в размере 4,475 млрд рублей направлена на погашение убытков прошлых лет.
«При наличии прибыли невыплата дивидендов по всем категориям акций объясняется тем, что полученная обществом по итогам 2014 года прибыль не обеспечена денежным потоком и обусловлена такими факторами, как переоценка финансовых вложений и курсовые разницы», - пояснил на собрании гендиректор «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ. По итогам 2013 года энергохолдинг не выплачивал дивиденды в связи с убытком.
Теги: РАО ЭС Востока
Loading...
Новости раздела
- РусГидро получило кредит под 5% годовых
- Рыбоперерабатывающий завод построят на Курилах под инвестквоты
- Камчатка - Сахалин - Магадан: в зоне доступа
- На Сахалине интернет в "Горном воздухе" заработал на суперскоростях
- "Пепеляев Групп" прописалась на Сахалине
- ВГК собирается поставлять уголь в Малайзию, Индию и на Филиппины
- На Дальнем Востоке заложен фундамент первого объекта газомоторной инфраструктуры
- Глава Сахалина сохранил место в совете директоров "РАО ЭС Востока"
- "Газпром" и Газпромпоработают на третьей линии "Сахалин-2"
- "Роснефть" перебросит "Дальневосточный-СПГ" на другую площадку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
30 Августа 2018, 10:30Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.