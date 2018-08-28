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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Сентября, 14:01 |
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На строительство Cахалинской ГРЭС-2 направлено 9 млрд рублей
На сегодняшний день на строительной площадке Сахалинской ГРЭС-2 ведутся подготовительные работы по расчистке местности, снятию растительного слоя и вертикальной планировке, также осуществляется возведение временных зданий и сооружений для строителей электростанции. Генеральным подрядчиком готовится рабочая документация и производится контрактация оборудования для первой очереди Сахалинской ГРЭС-2.
Строительство Сахалинской ГРЭС-2 - один из четырех проектов инвестиционной программы ОАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых совместно с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с указом президента РФ (ТЭЦ в г. Советская Гавань, Якутская ГРЭС-2 и Благовещенская ТЭЦ).
Согласно проекту, установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 - 120 МВт, годовая выработка электрической энергии - 840 млн кВт*ч. Электростанция будет расположена в Томаринском районе о. Сахалин, в 5 км от с. Ильинского. Топливом для новой электростанции станет уголь сахалинских месторождений.
Совокупный объем бюджетных денег, направленных на оплату работ, выполненных генподрядными организациями и поставщиками оборудования по всем четырем проектам (ТЭЦ в г. Советская Гавань, 1-я очередь Якутской ГРЭС-2, 1-я очередь Сахалинской ГРЭС-2, 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ), на 31 марта 2015 года составил 20 млрд 680 млн рублей.
Для финансирования строек использованы целевые бюджетные средства, выделенные по указу президента РФ на развитие энергетики Дальнего Востока. Для обеспечения максимальной прозрачности расходования бюджетных средств, выделенных государством на развитие энергетики Дальнего Востока, ОАО «РусГидро» сформировало механизм, позволяющий Минэкономразвития, Минэнерго и Счетной палате РФ в постоянном режиме оценивать и анализировать ход реализации проектов, проверять эффективность капитальных вложений и осуществлять контроль за целевым использованием средств. Прозрачность использования денежных средств обеспечивает ОАО «Сбербанк России» через систему обособленных банковских счетов, которые открыты для каждого участника строительства. Независимый ценовой и технологический аудит проектно-сметной документации по каждому объекту осуществляют инжиниринговые компании, отбираемые Сбербанком на конкурентной основе.
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