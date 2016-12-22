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Камчатка - Сахалин - Магадан: в зоне доступа
Дальний Восток стал местом, где реализован самый амбициозный на сегодняшний день проект в сфере телекоммуникаций: по дну Охотского моря компания «Ростелеком» проложила подводный оптоволоконный кабель. Он обеспечил высокоскоростным интернетом сразу два дальневосточных региона - Магадан и Камчатку.
4 сентября 2016 года специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей ИВАНОВ, президент «Ростелекома» Сергей КАЛУГИН и губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН дали старт тестовой эксплуатации подводной оптоволоконной линии, нажав символическую кнопку запуска.
«Я хочу поздравить всех жителей Камчатского края с этим знаменательным событием, - прокомментировал запуск сети Сергей Иванов. - Теперь Камчатка, как и чуть ранее Магадан и Сахалин, получила доступ к высокоскоростному интернету. И в этом смысле эти регионы Дальневосточного федерального округа отдаленными уже не являются потому, что по своим техническим характеристикам волоконно-оптическая линия связи позволит получать цифровые услуги на уровне не хуже, а пожалуй, даже и лучше, чем в Москве. Высокоскоростной интернет принесет пользу не только простым людям, но и даст возможности для развития бизнеса, дистанционной медицины и многих других услуг, без которых современное общество существовать просто не может. А самое главное: без развития инфраструктуры Дальнего Востока развитие этого региона невозможно. И это конкретный вклад «Ростелекома» в цифровизацию Камчатского края и Магаданской области».
«Строительство подводной ВОЛС является значимым проектом как для жителей Дальнего Востока, так и для самой компании. Это технологически сложный проект с учетом географических и климатических особенностей региона, - отметил президент «Ростелекома» Сергей Калугин. - Мы справились, проложив около 2000 километров оптического кабеля под водой, 250 километров наземных линий связи, и соединили Камчатку, Сахалин и Магадан. Теперь почти 500 тыс. жителей Камчатского края и Магаданской области смогут пользоваться современным высокоскоростным интернетом»
«Глубоководная магистраль обеспечит население Камчатского края качественными телекоммуникационными услугами, включая высокоскоростной безлимитный доступ в интернет, откроет совершенно новые перспективы обмена информацией, - считает губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. - Потенциально 90% населения Камчатки получит возможность доступа к услугам связи благодаря новой линии. Безусловно, это придаст дополнительный импульс для экономического и социального развития региона».
«Ростелеком» приступил к реализации проекта подводной волоконно-оптической линии связи Камчатка - Сахалин - Магадан в 2014 году, начав подготовительные работы. В конце 2015 года была обеспечена техническая готовность подводной ВОЛС на участке Сахалин - Магадан. В августе завершены строительные наземные и глубоководные работы на участке Сахалин - Камчатка. Всего реализация проекта заняла 635 дней.
Волоконно-оптический кабель, проложенный по дну Охотского моря, позволил в четыре раза сократить путь до Петропавловска-Камчатского по сравнению с наземным маршрутом, который проходит по безлюдным землям в зоне вечной мерзлоты и сложнейших климатических условий. Общая протяженность ПВОЛС составила 1 766 км. Партнером «Ростелекома» для поставки оборудования и выполнения работ при строительстве подводной части ВОЛС выступила компания Huawei, для которой это первый проект по прокладке подводной кабельной системы в России.
Общая стоимость проекта с учетом наземных линий, по словам президента «Ростелекома», составила 5 млрд рублей, стоимость самой подводной ВОЛС - 3,3 млрд рублей. Строительство финансировалось из собственных средств «Ростелекома». Компания рассчитывает, что проект окупится за 7-8 лет.
«Мы рассчитываем окупать проект не столько за счет населения, сколько за счет новых услуг для бизнеса - облачных технологий, промышленного интернета, интернета вещей», - отметил президент «Ростелекома» Сергей Калугин. И подводный кабель, и наземная инфраструктура дают возможность для развития большого спектра интернет-услуг: максимальная пропускная способность линии - до 8 Тбит/с.
Старт коммерческой эксплуатации ПВОЛС запланирован на IV квартал 2016 года. Но это, так сказать, пессимистичный прогноз. «Коммерческая эксплуатация начнется, как только мы сдадим сеть и пройдем все экспертизы. Надеемся, что это займет не больше месяца», - говорит Сергей Калугин.
Стоит отметить, что новая линия связи откроет новые возможности не только абонентам «Ростелекома», но и пользователям мобильного интернета. В компании сообщили, что в настоящее время подписаны контракты с мобильными операторами «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и Tele2) на аренду построенной инфраструктуры. По словам вице-президента - руководителя Дальневосточного филиала «Ростелекома» Алексея САПУНОВА, компания также подписала аналогичные соглашения с локальными фиксированными игроками Магадана, планирует контракты с операторами Камчатки.
Снизится, по оценкам аналитиков, и стоимость интернет-услуг в регионе. По словам Алексея Сапунова, после запуска сетей в Магадане, например, цены снизились в 3-4 раза.
Грандиозный проект компании «Ростелеком» в регионе завершен, однако уже сегодня обсуждаются новые пути развития телекоммуникаций в регионе. Так, в настоящее время компания ведет переговоры о строительстве интернет-сетей с губернатором Чукотки Романом КОПИНЫМ. В рамках Восточного экономического форума оператор подписал соглашения с руководством Хабаровского и Приморского краев о соинвестировании проектов прокладки оптоволокна в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость этих проектов оценивается в сотни млн рублей, «Ростелеком» рассчитывает вложить 50% этих средств, другая половина должна быть оплачена из региональных бюджетов.
Специализированное судно Cable Innovator проложило 1766 км подводного кабеля по дну Охотского моря.
Елена АРДАЛЬЯНОВА.
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