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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 18 Сентября, 20:28 |
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Бюджет Хабаровского края ожидает 200 млн рублей дополнительных доходов
Ведется работа с ЗАО «Орехово-Зуевская стекольная компания» по организации производства стеклянной тары по технологии NNPB в г. Хабаровске (объем финансирования - 3,9 млрд рублей). Совместно с ОАО «РОСНАНО» обсуждается реализация инновационного проекта по производству на новом заводе облегченной бутылки с нанопокрытием методом диффузно-термического упрочения поверхности.
Правительство Хабаровского края оказывает содействие проекту в предоставлении информации о наличии промышленных запасов сырья, подборе, приобретении и оформлении промышленной площадки в Хабаровске. Принято решение о предоставлении ЗАО «Орехово-Зуевская стекольная компания» в 2012 году государственной кредитной гарантии Хабаровского края.
ОАО «Сатурн» и ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОАО «УК «ОДК») разрабатывают проект по организации промышленного производства газотурбинного энергетического оборудования малой энергетики в Хабаровском крае. На первом этапе запланировано провести маркетинговое исследование потенциального рынка газотурбинного оборудования по Хабаровскому краю и ДФО. В случае экономической целесообразности руководством ОАО «УК «ОДК» будет принято решение по организации в Хабаровском крае промышленной сборки энергетических установок (когенерации на основе газотурбинных и газопоршневых установок).
Оказывается содействие руководству ООО «Торэкс» по продвижению проекта строительства электросталеплавильного предприятия с проектной мощностью 200 тыс. тонн стальной заготовки в год.
Прорабатываются вопросы привлечения иностранного и отечественного капитала в создание на территории края комплекса глубокой переработки газа, в организацию новых мощностей судостроения и судоремонта.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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