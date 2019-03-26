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Среда| 27 Марта, 18:16 |
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Хабаровский хаб рождается заново
Возведение аэропортовых сооружениий - крайне сложная в технологическом плане задача. Притчей во языцех стала более чем десятилетняя эпопея с возведением аэропорта в Берлине, завершение которого постоянно откладывается, и края которому не видно.
Турпоток в воздушной гавани Хабаровска несколько лет уверенно держится на цифре чуто более двух миллионов пассажиров и демонстрирует тенденцию уверенного роста. Что бы обеспечить растущие потребности, необходимо совершенствовать терминальный сервис и аэродромное хозяйство. Долгая подготовительная работа руководства Хабаровского аэропорта, поддержанная краевыми и окружными властями, что называется «выстрелила».
За считанные месяцы в какой-то сотне метров от старого аэровокзала Хабаровска поднялось здание сверхсовременного и красивого авиатерминала. Этого объекта в краевом центре откровенно заждались, потому что старый аэропорт уже давно не отвечал растущим требованиям ни по логистике, ни по комфорту, ни по технологиям.
В марте прошлого года на стройплощадку вошла техника, и строительство нового терминала развернулось в полную силу. С первых дней быд задан жесткий производственный график, от которого за прошедшие одиннадцать месяцев практически ни на день не отстали.
В феврале завершено сооружение здания аэровокзала, начались отделочные работы и монтаж оборудования. Срок сдачи объекта - третий квартал. Корреспондент «Дальневосточного капитала» на месте разбирался, как турецким рабочим удается выдерживать заданный темп.
- На объекте трудятся около 600 специалистов, большей частью турецких. Работа организована круглосуточно, без выходных, - рассказал представитель компании-геподрядчика LimakMarashstroy в Хабаровске Уфук МАДЖИТ. - За одиннадцать месяцев, прошедших с начала строительства, забито около 1000 свай, залито более 13 тысяч тонн бетона, смонтировано порядка тысячи тонн металлоконструкций и установлено 600 фасадных стеклопакетов.
LimakMarashstroy, отметил турецкий специалист, победил в тендере, на который было подано 20 заявок от российских, китайских, турецких и чешских застройщиков. Победа досталась не случайно, она была предопределена опытом и репутацией компании. Ее детищем, в частности, являются новый аэропорт Стамбула с пассажиропотоком в 80 миллионов пассажиров, открытый в прошлом году, и построенный с «нуля» аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, который уже вошел в десятку лучших аэропортов мира. Много и других качественно и в срок выполненных проектов.
Ход строительства показал, что заказчик принял верное решение. Работы идут по графику, и промежуточный результат налицо. Пятиэтажное здание терминала практически готово, стоит во всей красе на недавнем пустыре, отражая солнечные лучи высоким стеклянным фасадом. Внутри развернулась самая ответственная часть проекта - установка технологического оборудования.
- Терминальная инфраструктура состоит из инженерных систем, отвечающих определенным стандартам и специальным требованиям по различным видам безопасности. Это системы кондиционирования, отопления, сортировки и доставки багажа, перемещания пассажиров, пожаротушения и многие другие, - рассказывает заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт» по проектным работам Дмитрий ПЕТРИЧЕНКО. - В проекте реализованы новаторские решения в области экологии и энергосбережения, сделано все для обеспечения комфорта пассажиров.
Досье "Дальневосточного капитала": Проект реализует АО «Международный аэропорт Хабаровска», которое является «дочкой» АО «Хабаровский аэропорт». Генподрядчиком по конкурсу выбран турецкий консорциум LimakMarashstroy. Объем инвестиций составляет 4,9 млрд рублей. Площадь нового терминала - 26 тыс кв. м, пропускная способность 1200 пассажиров в час или 3 миллиона в год.
По словам специалиста, новый терминал будет оснащен 12 лифтами и 7 эскалаторами. Монтаж трех телескопических трапов, через которые будет обслуживаться большинство рейсов, закончен. Причем один из трапов обладает уникальной возможностью опускаться до полутора метров и обслуживать воздушные суда малого класса. В частности, самолетов ДЭШ-8, составляяющих основу авиапарка компании «Аврора».
В терминале применят овременную систему обработки багажа. Она включает в себя конвейеры и стойки регистрации, которых в новом здании будет в два раза больше, чем в старом, а также конвейеры для сортировки багажа и три «карусели» выдачи багажа. В результате, по прилету пассажиры будут получать вещи на порядок быстрее, чем сейчас.
Быстрее и качественнее будет осуществляться досмотр посетителей терминала. На всех входах в здание предусмотрены пункты досмотра, оснащенные более чем 20 интроскопами, оборудованными системой автоматического обнаружения взрывчатых веществ и наркотиков в багаже или ручной клади. Также смонтируют 18 стационарных металлоискателей и установят приборы для мониторинга опасных жидкостей и биологических агентов. Специальные камеры будут настроены на непрерывное автоматическое обнаружение радиоактивных и ядерных материалов.
Все оборудование, по словам Дмитрия Петриченко, приобретено у мировых лидеров по их производству и зарекомендовало себя в лучших аэропортах мира. Часть систем уже находится в Хабаровске, часть будет поставлена в соответствии с графиком. Сомнений в его выполнении ни у кого нет.
- Оборудование нам знакомо, мы монтировали такое или подобное на других наших объектах, поэтому проблем с его установкой я не вижу Все будет сделано в срок и качественно, - отметил Уфук Маджит.
Обслуживать пассажиров будут на трех этажах нового терминала. На первом - традиционный входной досмотр и регистрация на рейсы, на втором расположится зал прилета и выдача багажа, третий предназначен для зоны вылета. Здание будет комфортным для маломобильных граждан в рамках проекта «Доступная среда». Упростится и въезд на парковку перед терминалом, который сделают четырехполосным.
Качество выполнения работ находится под постоянным контролем заказчика. Причем контролеры идут практически вслед за строителями, не дожидаясь окончания определенного этапа работ.
- Выполнили строители или монтажники какой-то вид работ, мы сразу проверяем, как, - рассказывает представитель заказчика Егор ВАЛЯЕВ. - Если замечаем погрешность, составляем чек-листы, в которых указываем на нее. Рабочие оперативно устраняют наши замечания. Это позволяет работать быстро, не переделывать потом целый блок работ из-за брака в случае его обнаружения.
По графику сдача нового авиатерминала запланирована на конец третьего квартала 2019 года. С его вводом синхронизировано окончание первого этапа работ по аэродромному комплексу, который стротся в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России». Выполнено уже 85 % из общего объема работ.
- Мы надеемся, что работа по реконструкции аэродрома будет продолжена, правительством будет принято решение о второй очереди. Без реконструкции большей части перрона, мест стоянок воздушных судов, не вошедших в первую очередь, полноценное комплексное развитие аэропорта Хабаровск в ближайшие годы невозможно, - пояснила первый заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт» Эльвира ВАНЮШКИНА.
Еще одним актуальным вопросом, в котором руководство аэропорта надеется на поддержку властей, является либерализация воздушного пространства и введение в аэропорту Хабаровска режима «открытого неба». Это, по словам замдиректора, необходимо для развития туристического потенциала Хабаровского края и увеличения пассажиропотока аэропорта.
Фото автора.
Олег УССУРИН.
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