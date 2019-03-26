Хабаровский хаб рождается заново

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 27 Марта, 18:16 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 64.17 р.
1 EUR 72.58 р.
100 JPY 58.26 р.
10 CNY 95.6 р.
Тема номера
Во Владивостоке "магазины у дома" обречены
свежий номер
Дальневосточный капитал № 03, 2019

Регион сегодня
27.03 |
Группа компаний ННК не забывает об отдаленных районах Дальнего Востока
27.03 |
Приморский художник создает новые специальные призы фотоконкурса LookAtVladivostok.ART
27.03 |
Предприниматель "крутит педали" и успевает в будущее раньше других
25.03 |
На Сахалин прибыли первые вагонные тележки "широкой колеи"
25.03 |
Режимы ТОР и СПВ и подготовку кадров обсудили в ходе второго дня Камчатского форума предпринимателей
статьи раздела
Вкус жизни
26 Марта 2019, 09:15
Любимое дело и хобби не позволяют "выгорать" в бизнесе О том, как хобби и увлечения влияют на их бизнес, "Дальневосточному капиталу" рассказали руководители компаний
статьи раздела
Персона
27 Февраля 2019, 12:07
Во Владивостоке байкер "Сарацин" построил четыре дома и еще 12 поставит Игорь Дульнев: Когда на тебя охотятся, как на дикое животное, вот такие моменты просто так не проходят
статьи раздела
Тема номера
21 Февраля 2019, 12:47
В Приморье от "просроченного закона" пострадают все Повышение цен почувствуют на себе производители и поставщики, продавцы и покупатели Приморья
статьи раздела
Регион сегодня
17 Февраля 2019, 09:00
10 фирменных событий Приморья вошли в туристический календарь Дальнего Востока Журнал "Дальневосточный капитал" составил календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2019 год
статьи раздела
Регион сегодня
15 Февраля 2019, 09:30
Юрий Авдеев: Нужна ли Дальнему Востоку своя Москва Обсуждаем Национальную программу развития Дальнего Востока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Проект ДК
27 Марта 2019, 10:55 | Проект ДК |

Хабаровский хаб рождается заново

Завершается строительство нового авиатерминала Хабаровска

Возведение аэропортовых сооружениий - крайне сложная в технологическом плане задача. Притчей во языцех стала более чем десятилетняя эпопея с возведением аэропорта в Берлине, завершение которого постоянно откладывается, и края которому не видно.

Турпоток в воздушной гавани Хабаровска несколько лет уверенно держится на цифре чуто более двух миллионов пассажиров и демонстрирует тенденцию уверенного роста. Что бы обеспечить растущие потребности, необходимо совершенствовать терминальный сервис и аэродромное хозяйство. Долгая подготовительная работа руководства Хабаровского аэропорта, поддержанная краевыми и окружными властями, что называется «выстрелила».

За считанные месяцы в какой-то сотне метров от старого аэровокзала Хабаровска поднялось здание сверхсовременного и красивого авиатерминала. Этого объекта в краевом центре откровенно заждались, потому что старый аэропорт уже давно не отвечал растущим требованиям ни по логистике, ни по комфорту, ни по технологиям.

В марте прошлого года на стройплощадку вошла техника, и строительство нового терминала развернулось в полную силу. С первых дней быд задан жесткий производственный график, от которого за прошедшие одиннадцать месяцев практически ни на день не отстали.

В феврале завершено сооружение здания аэровокзала, начались отделочные работы и монтаж оборудования. Срок сдачи объекта - третий квартал. Корреспондент «Дальневосточного капитала» на месте разбирался, как турецким рабочим удается выдерживать заданный темп.

- На объекте трудятся около 600 специалистов, большей частью турецких. Работа организована круглосуточно, без выходных, - рассказал представитель компании-геподрядчика LimakMarashstroy в Хабаровске Уфук МАДЖИТ. - За одиннадцать месяцев, прошедших с начала строительства, забито около 1000 свай, залито более 13 тысяч тонн бетона, смонтировано порядка тысячи тонн металлоконструкций и установлено 600 фасадных стеклопакетов.

LimakMarashstroy, отметил турецкий специалист, победил в тендере, на который было подано 20 заявок от российских, китайских, турецких и чешских застройщиков. Победа досталась не случайно, она была предопределена опытом и репутацией компании. Ее детищем, в частности, являются новый аэропорт Стамбула с пассажиропотоком в 80 миллионов пассажиров, открытый в прошлом году, и построенный с «нуля» аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, который уже вошел в десятку лучших аэропортов мира. Много и других качественно и в срок выполненных проектов.

Ход строительства показал, что заказчик принял верное решение. Работы идут по графику, и промежуточный результат налицо. Пятиэтажное здание терминала практически готово, стоит во всей красе на недавнем пустыре, отражая солнечные лучи высоким стеклянным фасадом. Внутри развернулась самая ответственная часть проекта - установка технологического оборудования.

 


 

- Терминальная инфраструктура состоит из инженерных систем, отвечающих определенным стандартам и специальным требованиям по различным видам безопасности. Это системы кондиционирования, отопления, сортировки и доставки багажа, перемещания пассажиров, пожаротушения и многие другие, - рассказывает заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт» по проектным работам Дмитрий ПЕТРИЧЕНКО. - В проекте реализованы новаторские решения в области экологии и энергосбережения, сделано все для обеспечения комфорта пассажиров.

Досье "Дальневосточного капитала": Проект реализует АО «Международный аэропорт Хабаровска», которое является «дочкой» АО «Хабаровский аэропорт». Генподрядчиком по конкурсу выбран турецкий консорциум LimakMarashstroy. Объем инвестиций составляет 4,9 млрд рублей. Площадь нового терминала - 26 тыс кв. м, пропускная способность 1200 пассажиров в час или 3 миллиона в год.

По словам специалиста, новый терминал будет оснащен 12 лифтами и 7 эскалаторами. Монтаж трех телескопических трапов, через которые будет обслуживаться большинство рейсов, закончен. Причем один из трапов обладает уникальной возможностью опускаться до полутора метров и обслуживать воздушные суда малого класса. В частности, самолетов ДЭШ-8, составляяющих основу авиапарка компании «Аврора».

В терминале применят овременную систему обработки багажа. Она включает в себя конвейеры и стойки регистрации, которых в новом здании будет в два раза больше, чем в старом, а также конвейеры для сортировки багажа и три «карусели» выдачи багажа. В результате, по прилету пассажиры будут получать вещи на порядок быстрее, чем сейчас.

Быстрее и качественнее будет осуществляться досмотр посетителей терминала. На всех входах в здание предусмотрены пункты досмотра, оснащенные более чем 20 интроскопами, оборудованными системой автоматического обнаружения взрывчатых веществ и наркотиков в багаже или ручной клади. Также смонтируют 18 стационарных металлоискателей и установят приборы для мониторинга опасных жидкостей и биологических агентов. Специальные камеры будут настроены на непрерывное автоматическое обнаружение радиоактивных и ядерных материалов.

Все оборудование, по словам Дмитрия Петриченко, приобретено у мировых лидеров по их производству и зарекомендовало себя в лучших аэропортах мира. Часть систем уже находится в Хабаровске, часть будет поставлена в соответствии с графиком. Сомнений в его выполнении ни у кого нет.

- Оборудование нам знакомо, мы монтировали такое или подобное на других наших объектах, поэтому проблем с его установкой я не вижу Все будет сделано в срок и качественно, - отметил Уфук Маджит.

Обслуживать пассажиров будут на трех этажах нового терминала. На первом - традиционный входной досмотр и регистрация на рейсы, на втором расположится зал прилета и выдача багажа, третий предназначен для зоны вылета. Здание будет комфортным для маломобильных граждан в рамках проекта «Доступная среда». Упростится и въезд на парковку перед терминалом, который сделают четырехполосным.

Качество выполнения работ находится под постоянным контролем заказчика. Причем контролеры идут практически вслед за строителями, не дожидаясь окончания определенного этапа работ.

- Выполнили строители или монтажники какой-то вид работ, мы сразу проверяем, как, - рассказывает представитель заказчика Егор ВАЛЯЕВ. - Если замечаем погрешность, составляем чек-листы, в которых указываем на нее. Рабочие оперативно устраняют наши замечания. Это позволяет работать быстро, не переделывать потом целый блок работ из-за брака в случае его обнаружения.

По графику сдача нового авиатерминала запланирована на конец третьего квартала 2019 года. С его вводом синхронизировано окончание первого этапа работ по аэродромному комплексу, который стротся в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России». Выполнено уже 85 % из общего объема работ.

- Мы надеемся, что работа по реконструкции аэродрома будет продолжена, правительством будет принято решение о второй очереди. Без реконструкции большей части перрона, мест стоянок воздушных судов, не вошедших в первую очередь, полноценное комплексное развитие аэропорта Хабаровск в ближайшие годы невозможно, - пояснила первый заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт» Эльвира ВАНЮШКИНА.

Еще одним актуальным вопросом, в котором руководство аэропорта надеется на поддержку властей, является либерализация воздушного пространства и введение в аэропорту Хабаровска режима «открытого неба». Это, по словам замдиректора, необходимо для развития туристического потенциала Хабаровского края и увеличения пассажиропотока аэропорта.

Фото автора.

Олег УССУРИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2019 год. 

Теги: Хабаровск  Авиатерминал  хаб 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
27 Марта 2019, 10:55
Хабаровский хаб рождается заново Завершается строительство нового авиатерминала Хабаровска
статьи раздела
Loading...
RedTram
Финансы
27 Марта 2019, 10:45
Денис Синюков: Просто о сложном - выход на новый уровень с продуктами Сбербанка Управление капиталом - это профессиональная задача высшего пилотажа. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка владеет, пожалуй, самым обширным набором инструментов, которые используются в современном финансовом мире для наращивания и защиты капитала
статьи раздела
Регион сегодня
27 Марта 2019, 09:00
Предприниматель "крутит педали" и успевает в будущее раньше других Павел Девятинин, участник консалтинговой группы "Контур-21 век": В чем состоит "профессионализм предпринимателя"?
статьи раздела
Проект ДК
26 Марта 2019, 18:00
Дефицита не будет: воду Пушкинской депрессии очистят от железа и обработают ульрафиолетом Крупное месторождение подземных вод станет источником надежного водоснабжения Владивостокской агломерации
статьи раздела
Компании
26 Марта 2019, 17:13
Екатерина Буслова: Без лояльности невозможно развитие бизнеса в принципе Дальневосточный маркетолог делится опытом компании по привлечению новых клиентов
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика