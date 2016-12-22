|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 03:51 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Корпоративный кредитный портфель Сбербанка в Хабаровском крае составил более 45,5 млрд рублей
- Сергей Геннадьевич, какими темпами развивается Сбербанк в Хабаровском крае, какие цели перед собой ставит?
- Все последние годы Сбербанк развивается со средним годовым приростом не ниже 20% по всем основным показателям. Доля рынка в банковской сфере измеряется объемом кредитного портфеля, наша доля в кредитном портфеле региона более 25% по юридическим лицам и около 35% по физическим лицам. А в такой сфере, как жилищное кредитование, - более 53%.
У нас амбициозные планы. Близкий ориентир в части корпоративного бизнеса - не менее трети рынка, в кредитовании физических лиц - не ниже 40%, в жилищном кредитовании - около 65%. Мы надеемся, что довольно скоро достигнем этих показателей. К этому есть все предпосылки, выраженные как в серьезном изменении технологичности и качества обслуживания, так и в отвечающей современным запросам потребителей продуктовой линейке. Я считаю, что на сегодняшний день в Сбербанке самое конкурентное предложение.
В Хабаровском крае представлено более 30-ти кредитных учреждений. Но серьезная конкуренция меня лично радует, хотя и несколько усложняет задачу расширения доли на рынке. Растущее соперничество в борьбе за клиентов заставляет Сбербанк быть более гибким, создавать продукты, которых раньше в нашей продуктовой линейке не было, - мы начинаем работать лучше.
К примеру, недавно у нас появилась ипотека для военнослужащих, заработала программа рефинансирования для физических лиц. Эти продукты позволят нам, обладая привычно привлекательными процентными ставками, получить дополнительный приток клиентов.
- На каких направлениях банковского бизнеса на сегодня произошли видимые изменения?
- Мы хорошо работаем как в розничном, так и в корпоративном секторах. Так, в сфере обслуживания юрлиц значительный импульс получили программы развития для малого и среднего бизнеса. В Сбербанке обслуживаются более 18 тыс. малых, средних компаний и индивидуальных предпринимателей Хабаровского края. Для них создаются новые продукты, технологии, построен Центр развития бизнеса в Хабаровске. Все это дает ожидаемые результаты: кредитный портфель по малому бизнесу к 1 октября 2013 года превысил 6,3 млрд рублей.
В части крупного бизнеса большой интерес вызывают реализуемые в крае инвестиционные проекты, в которых мы участвуем. Сбербанк всегда успешно работал в сфере жилищного строительства. Для нас она открывает возможность комплексного обслуживания отрасли: мы кредитуем и строительные компании, и население. Заключив кредитный договор со Сбербанком, застройщик не только берет на себя жесткие обязательства, но и получает приток клиентов, оформивших у нас ипотеку. Подавляющее большинство квартир в крае приобретаются с привлечением ипотечных средств, большинство ипотечных договоров - в Сбербанке. Для людей же внесение заемных средств в строительные проекты, кредитуемые нашим банком, - гарантия того, что дом достроят.
В целом, корпоративный кредитный портфель Сбербанка в Хабаровском крае составляет более 45,5 млрд рублей, что больше, чем в любом другом региональном отделении территориального банка.
- В каких значимых региональных проектах Сбербанк принимает участие в качестве кредитора?
- Их много. Мы имеем непосредственное отношение к меняющемуся облику Хабаровска. Из сданных недавно и находящихся в стадии реализации могу вспомнить торгово-развлекательный центр «Южный парк», реконструкцию кинотеатра «Хабаровск», исторического здания на площади им. Ленина, в котором теперь разместился Центр развития бизнеса, возведение завода строительной керамики. Практически все проекты по строительству жилья, реализуемые «Дальспецстроем», проходят с нашим участием. Вообще, крупные жилищные проекты без наших кредитов, как правило, не обходятся. Средства Сбербанка работают на расширение торговой сети «Самбери», задействованы в модернизации сети «Три толстяка», планируется начало реконструкции Дома одежды.
Участвуем в развитии Комсомольска-на-Амуре. В Советской Гавани уже готовится к вводу в эксплуатацию торгово-развлекательный центр «Арбуз». Это единственный центр такого формата и размеров на всем побережье края. Собственник ТРЦ рассматривает возможность строительства подобного объекта в Ванино.
Там, где есть дороги, жизнь обретает новое качество. Сбербанк кредитует важнейшие проекты в дорожном строительстве, работает со всеми крупными дорожно-строительными организациями. В числе наших клиентов подрядчики строительства таких важнейших трасс, как «Амур», «Уссури», «Лидога - Ванино», «Селихино - Николаевск-на-Амуре». Рассчитываем принять участие в финансировании строительства дороги, которая пойдет в объезд Хабаровска. Мы много работаем с КнААПО, принимали участие в проектах СП «Аркаим». Имеем ряд договоренностей с правительством края об участии в развитии индустриальных зон и технопарков.
- Как вы оцениваете потенциал краевой экономики с точки зрения насыщенности заемными средствами?
- Этот вопрос стоит разделить на две части. В крае есть ряд представительств крупных федеральных компаний, чья стратегия развития определяется головными офисами. И они не испытывают острой нужды в местном финансировании, поскольку привлечением кредитных средств занимаются их управляющие структуры, находящиеся в Москве. Но для среднего и малого предпринимательства местного уровня проблема привлечения ресурсов актуальна. Коммерческие банки предоставляют средства в необходимых для инвестирования размерах на условиях залога. При этом в крае существует ряд бизнесменов, нуждающихся в кредитовании проектов развития, но не имеющих достаточных залоговых ресурсов. Нередко они представляют новые предприятия. А логика развития любого дела подсказывает, что, начиная с нуля, необходимо какое-то время потратить на создание основных фондов, которые можно впоследствии использовать в качестве залога. Сбербанк предлагает программы финансирования стартапов, большую популярность приобрел беззалоговый кредит «Доверие». К началу нынешнего октября мы выдали без залога более 1 млрд рублей.
Однако я думаю, что в решение этой проблемы необходимо активней включаться и региональному правительству, которое уже доказало свою способность разрабатывать и реализовывать программы поддержки бизнеса. Сбербанк же готов рассматривать различные варианты углубления сотрудничества, позволяющие облегчить предпринимателям доступ к деньгам, не увеличивая при этом до критических показателей риски невозврата выданных средств.
- Сейчас наблюдается небольшой экономический спад в стране и регионе. Вы думаете, Хабаровский край еще будет развиваться?
- На то и спад, чтобы за ним был рост. Хотя нынешнюю ситуацию я бы и спадом не назвал. Видно, что в край приходят федеральные деньги, что правительство страны уделяет региону все больше внимания. С учетом того, как динамично развивается рынок АТР, перед нами открываются хорошие перспективы.
У региональной экономики накоплен хороший потенциал. На мой взгляд, важно, чтобы Хабаровский край не терял свое преимущество дальневосточного логистического центра. Для этого нужно развитие инфраструктуры железных и автомобильных дорог, авиационных сообщений. Все необходимые проекты на данном направлении уже созданы и реализуются или готовятся к реализации.
Активно перевооружаются предприниматели, проявилась обнадеживающая тенденция - рыночная модернизация началась на уровне средних предприятий. Ситуация, когда средний бизнес, а не крупные корпорации, является локомотивом экономики, характерна для развитых стран. Пока подавляющая часть регионального бизнеса - это торговля. Поэтому и кредитные ресурсы востребованы в основном на пополнение оборотных средств для увеличения товарооборота. Но радует, что собственники бизнеса, заработавшие денег на торговле, приходят к необходимости создавать собственное производство. Для начала небольшое: кто-то делает пластиковые бутылки, печет хлеб, выпускает стройматериалы. Другие начинают заниматься новыми видами бизнеса, например жилищным строительством. Стремление к увеличению добавленной стоимости прослеживается у большинства состоявшихся предпринимателей. Люди начинают накапливать основные средства и чувствовать себя полноценными собственниками. А когда они разовьют свое производство, это будет уже совсем другая промышленность - конкурентоспособная, органично встроенная в мировые процессы разделения труда, формирующая условия для стабильного развития Хабаровского края на десятилетия вперед.
Александр НИКОЛАЕВ, "Дальневосточный капитал", октябрь, 2013.
Дорогие земляки!
Наш край отмечает 75 летний юбилей. Нам посчастливилось жить в удивительное время - сейчас в Хабаровском крае одновременно реализуются региональные программы, которые еще несколько лет назад казались невозможными. Перемены к лучшему заключаются не только в масштабных инфраструктурных проектах, но и в динамичном развитии различных отраслей экономики, включая банковское дело. Сбербанк также меняется, открывая новые офисы, внедряя передовые технологии, предоставляя самые современные сервисы и услуги. Мы любим наш край и развиваемся для вас. В столь знаменательный день мы желаем всем осуществления самых заветных планов, доброго здоровья, счастья, благополучия и созидательного труда на благо Хабаровского края!
Управляющий Хабаровским отделением ОАО «Сбербанк России»
С.Г. Юрченко.
- Вячеслав ШПОРТ: Хабаровский край станет сильней, чем прежде
- Константин БАСЮК, управляющий партнер ОАО "Хабаровский аэропорт": Аэропорт - не вокзал, а среда обитания
- Корпоративный кредитный портфель Сбербанка в Хабаровском крае составил более 45,5 млрд рублей
- Генеральный директор и учредитель ООО "СДМ" Михаил Филиппов: И наша работа делает Хабаровский край успешным
- Вячеслав ШПОРТ, губернатор, председатель правительства Хабаровского края: Экономика выходит на устойчивый рост
- В Хабаровском крае идет работа по созданию инновационного территориального кластера авиа- и судостроения
- Проекты лесопереработки в Хабаровском крае дадут более 2500 новых рабочих мест
- В Хабаровском крае для инвесторов действует особый льготный налоговый режим
- Бюджет Хабаровского края ожидает 200 млн рублей дополнительных доходов
- Хабаровский край: Генерация готовится к технологическому скачку
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.