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19 Мая 2017, 09:00 | Проект ДК

Никита МИХАЛЕВ, председатель Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей: Что одному трудно, то сообща легко

Молодой предприниматель из Хабаровска Никита МИХАЛЕВ возглавил Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей (ДВОПП) всего полгода назад. В числе приоритетных задач организации - усиление деятельности ДВОПП совместно с предпринимательским сообществом по улучшению инвестиционного климата на территории Хабаровского края и ДФО, а также налаживание тесного взаимодействия с краевыми и федеральными госструктурами.

О том, что волнует сегодня дальневосточное бизнес-сообщество, как оно решает свои проблемы, а также о роли общественной организации в развитии предпринимательства в регионе рассказал «Дальневосточному капиталу» председатель ДВОПП Никита Михалев.

- Никита Сергеевич, хочу начать разговор с одного из самых обсуждаемых предпринимателями вопроса. Сегодня немало сторонников и противников введения в розничной продаже и в сфере услуг онлайн-касс. Какова позиция в этом у общественной организации, которой вы руководите?

- Главная цель закона - ужесточить контроль сбора налогов для пополнения бюджета и повысить защиту прав потребителей. Однако, стоит подчеркнуть, что выручка, которая является предметом налогового контроля, не учитывается при исчислении налога для предпринимателей, приобретающих патент или уплачивающих ЕНВД. Помимо этого, расходы бизнеса на приобретение новых кассовых аппаратов несопоставимы с его доходностью. Кроме покупки нового аппарата, для его активации требуются установка (3 тыс. руб.), ежемесячное обслуживание (1 тыс. руб.), договор с оператором (3 тыс. руб.), электронная цифровая подпись (1-1,5 тыс. руб.) и оплата интернета. По оценке Торгово-промышленной палаты, суммарные расходы на установку новых касс колеблются от 56 тыс. руб. в Санкт-Петербурге до 117,5 тыс. руб. в дальневосточном регионе. Предприниматели Хабаровского края уже публично отметили, что по самым грубым подсчетам внедрение онлайн-касс обойдется им в сумму около 1 млрд рублей.

Члены ДВОПП уверены, что значительное увеличение затрат приведет к закрытию малорентабельного бизнеса в сфере услуг населению, к уходу предпринимателей в тень и, следовательно, сокращению налоговых поступлений в местные бюджеты, а также к снижению выплат в Пенсионный фонд. Поэтому считаем, что установка оборудования, в режиме реального времени передающего данные в налоговые органы, на сегодняшний день экономически нецелесообразна для малого бизнеса.

Позиция членов ДВОПП в этом вопросе однозначна: необходимо отменить онлайн-кассы для патентщиков и предпринимателей, работающих по системе ЕНВД, путем внесения поправок в закон. В этом направлении мы работаем с депутатами от Хабаровского края в Государственной думе РФ, с краевым депутатским корпусом, с правительством нашего региона, прежде всего с краевым министерством экономического развития.

В настоящее время с инициативой пересмотреть законодательство о введении онлайн-касс вышли депутаты Архангельской области. Совсем недавно Заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму РФ законопроект, освобождающий плательщиков патента и ЕНВД от необходимости применять онлайн-кассы. А значит, этот вопрос может быть пересмотрен и в законодательном органе страны.

- Переход на патентную систему - мера вроде бы выгодная для предпринимателей, отчего же они так неохотно ее используют?

- После принятия в конце прошлого года целевых моделей по улучшению инвестиционного климата в регионе министерство экономического развития Хабаровского края поставило задачу - нарастить к концу текущего года количество субъектов малого предпринимательства, работающих на патенте, с 1,7 до 10%. На наш взгляд, достигнуть этого можно только одним способом - снизить стоимость патента. Сегодня эта система выгодна в основном рантье: тем предпринимателям, которые сдают в аренду недвижимость. Возьмем, к примеру, парикмахера, не имеющего наемных работников. Стоимость патента для него - 12 тыс. рублей в год. Добавьте к этому ежегодный взнос в ФОМС 23 тысячи, плюс приобретение кассового аппарата с интернетом - это еще как минимум 40 тыс. рублей. Поэтому многие предприниматели предпочитают оставаться в тени.

- Какие положения федеральных законов также вызывают неоднозначную реакцию среди предпринимательского сообщества?

- Ситуация с арбитражными управляющими. По действующему законодательству они могут осуществлять процедуры банкротства в отношении неограниченного числа должников. В ответе управления Администрации Президента РФ говорится, что закон не ограничивает количество, к примеру, наследственных дел, которые оформляют нотариусы, или число уголовных дел, которые ведут адвокаты. Подобный подход применен и к арбитражным управляющим.

Бывают ситуации, когда один внешний управляющий может работать сразу с 20-ю, а то и 40 фирмами-банкротами, понятно, что в таких случаях исполнение им своих обязанностей на должном уровне физически невозможно. Такие управляющие нередко являются недобросовестными и преследуют цель максимального извлечения личной выгоды в виде установленных арбитражным судом ежемесячных вознаграждений. Считаем, что один внешний управляющий должен работать максимум с двумя-тремя фирмами.

Уверен, что в ближайшее время этот вопрос будет урегулирован. Недавно Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан предложило законодательно ограничить количество предприятий, в отношении которых арбитражный управляющий может одновременно осуществлять процедуры банкротства. В случае принятия законопроекта, направленного в Госдуму РФ, арбитражный управляющий будет вправе разом вести только три банкротных дела.

- Какие еще «болезненные» точки взаимоотношений между бизнесом и властью находятся в поле зрения ДВОПП?

- В настоящее время возникает немало коллизий с земельными участками, находящимися в аренде у предпринимателей под размещение некапитальных объектов (стоянок, мест хранения движимого имущества). Согласно Гражданскому кодексу добросовестные арендаторы любого имущества имеют приоритетное право на его пролонгацию. Соответственно, если нет письма с просьбой расторгнуть договор или освободить участок от городских властей, то договор считается пролонгированным на неопределенный срок. К сожалению, подобный расклад устраивает не все муниципальные образования, где предпринимателей попросту выгоняют с арендованных земельных участков, при этом даже не компенсируют затраты, которые понесли ипэшники в связи с работой по благоустройству. С этим сталкиваются, в частности, арендаторы в Комсомольске-на-Амуре и во Владивостоке. Наша задача - донести до широкой общественности положительный опыт Хабаровска, где муниципалитет идет навстречу добросовестным предпринимателям - арендаторам земельных участков.

- Как ДВОПП взаимодействует с федеральными структурами?

- У нас налажено тесное сотрудничество с основными предпринимательскими общественными организациями федерального уровня. Это так называемая большая четверка: «Опора России», Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Возникает вопрос: зачем нужен ДВОПП, когда есть федеральные мамонты? Наша повестка не всегда перекликается с мнением федерального центра: интересы местного предпринимательского сообщества нам все-таки дороже. Тем не менее мы взаимодействуем с различными федеральными структурами.

- Какими принципами руководствуетесь в своей работе?

- В первую очередь я сам предприниматель и не теряю связь с реальным бизнесом: чтобы понимать его проблемы, нужно знать их изнутри.

Стараюсь работу нашего объединения выстраивать как у бизнес-структуры, которая должна приносить пользу своим членам - предпринимателям края и региона. Например, недавно в Хабаровске на базе ДВОПП открыли МФЦ для бизнеса, где работают профессиональные юрист, бухгалтер, есть надежный нотариус.

Отдельно хотелось бы остановиться на следующем моменте. ДВОПП - это общественная площадка, где предприниматели могут донести до чиновников разного уровня предложения, касающиеся изменений в законодательной базе, работы министерств либо в целом функционирования бизнес-среды. Бизнесмены могут быть уверены, что их непременно услышат. И еще, представители малого и среднего бизнеса должны понимать, что инициатива по продвижению собственных идей, изменению ситуации в правовом и практическом поле должна исходить именно от них. Никто не будет решать какой-то проблемный вопрос без их участия. Наше объединение может помочь им в этом деле: что одному трудно, то сообща легко.

Пользуясь случаем, хочу поздравить отечественный бизнес с Днем российского предпринимательства, красная дата - 26 мая. Инициатива проведения этого праздника принадлежит ДВОПП: в Хабаровске его отмечают с 1998 года, в России - с 2007 года. Кроме этого, хочу заметить, в 2002 году в объединении были сформированы Принципы ведения дел, ставшие затем основой Кодекса корпоративной этики делового сообщества Хабаровского края. 

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2017 год. 

 

Теги: ДВОПП 


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