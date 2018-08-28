Алла Солдатова, директор дивизиона по розничному бизнесу "Дивизиона Дальний Восток и Восточная Сибирь": Мы стали центром Дальнего Востока

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 04 Сентября, 01:06 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 0 р.
1 EUR 0 р.
100 JPY 0 р.
10 CNY 0 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
03.09 |
Владивосток примет делегации 60 государств
03.09 |
Может ли Приморье конкурировать на мировом рынке сои?
03.09 |
Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд
03.09 |
Защитить свои права жителям Приморья поможет финансовый омбудсмен
03.09 |
Во Владивосток для встречи с Путиным на ВЭФ-2018 прилетит Председатель КНР
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
03 Сентября 2018, 13:42 | Финансы |

Алла Солдатова, директор дивизиона по розничному бизнесу "Дивизиона Дальний Восток и Восточная Сибирь": Мы стали центром Дальнего Востока

С недавних пор Хабаровский филиал Альфа-Банка стал центром нового дивизиона, куда вошли регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири. Директор дивизиона по розничному бизнесу Алла Солдатова рассказала "Дальневосточному капиталу" о рынке банковских услуг для физических лиц, чемпионате мира по футболу и новых продуктах Альфа-Банка.

- Алла Владимировна, Альфа-Банк всегда позиционировал себя, как наиболее технологичный среди своих коллег. Сейчас идет настоящая гонка технологий, что делается в этом направлении?

- Альфа-Банк изначально был в числе лидеров по внедрению систем удаленного доступа и намерен сохранить эти позиции. И нам это удается, причем мы видим, что для ежедневных банковских операций клиенты все более активно используют именно смартфон. Сейчас, например, количество активных пользователей мобильного банка гораздо больше, чем Интернет-банка.

В первую очередь, в онлайн уходят именно простые, часто совершаемые операции, для проведения которых уже давно не нужно ходить в банк: переводы с карты на карту растут кратно каждый год, объем операций по картам растет на 30-40% ежегодно. Мы за каких-то 10 лет оказались в новой реальности. Сейчас, для того чтобы быть активным клиентом банка, не нужно приходить в отделение. Достаточно оставить заявку на сайте, и курьер вскоре привезет готовую карту или оформит документы на кредит. Так же легко можно сменить банк, в котором вы получаете заработную плату или даже заказать карту с привилегиями.

Например, я клиент банка и хочу заказать себе новую карту для путешественников Alfa Travel. Открываю мобильное приложение, заказываю карту, через секунду добавляю карту в Apple Pay или Google Pay и могу сразу ей рассчитываться в магазинах. Пополнить карту стало проще: можно перевести средства с карты любого банка на карту Альфа-Банка совершенно бесплатно и в течение секунды.

Недавно мы предложили рынку уникальную возможность Balance transfer - прямо в мобильном приложении можно не только открыть себе кредитную карту Альфа-Банка (например, карту с беспроцентным периодом в 100 дней), но и тут же рефинансировать задолженность по картам других банков. О такой скорости раньше невозможно было и мечтать - как правило, для таких операций банки требуют собирать пакет документов на старте, а также приносить справки из банков о закрытии задолженности по картам. Это долго, неудобно и требует изрядного терпения. Мы же не требуем никаких документов и самостоятельно решаем все вопросы за клиента.

Если продолжать разговор про IT-банкинг, то мы одними из первых сделали бесплатным и перечисление денег в другой банк именно через мобильное приложение и интернет-банк. Среди клиентов такая услуга востребована, но зачем заставлять их идти в банкомат или офис для совершения такой несложной операции? Мы поняли, что и для банка, и для наших пользователей будет гораздо комфортнее, если мы отменим плату за такие несложные операции и сможем освободить время для того, что действительно требует личного участия специалиста банка и клиента.

Также традиционной популярностью пользуется предодобренное предложение, адресованное тем клиентам, которые уже имеют у нас положительную кредитную историю. Мы предлагаем, например, кредит со скидкой, накопительный счет с повышенными процентами, участие в специальных акциях. Предложения, на выбор, будут показаны конкретному клиенту в мобильном приложении, чтобы он не вылавливал эту информацию из разных источников. Часть таких услуг можно сразу же в мобильном банке и приобрести. Так, недавно мы первыми на рынке запустили возможность через мобильное приложение оформлять инвестиции, купить ПИФ без посещения банка.

- А если говорить непосредственно о банковских картах, что нового Альфа-Банк выпустил на рынок в этом году?

- Мы запустили карту рассрочки «#ВМЕСТОДЕНЕГ». Продукт начали продавать пару месяцев назад, но мы видим высокий спрос на карту и ее возрастающую популярность среди клиентов.

Рассрочка предоставляется на любой товар сроком до 24 месяцев во всех магазинах - от ближайшего супермаркета до магазинов бытовой техники или мебели, а также в интернет-магазинах. По сути, это часть эволюции POS-кредитования. Прежде чем выпустить карту, мы провели масштабное исследование, так что можно сказать, что карта рассрочки - это продукт, спрос на который сформирован клиентами. Отследить все покупки, сделанные в рассрочку, можно будет через мобильное приложение.

В разгар сезона отпусков появилась новая карта Alfa Travel, которую я уже упоминала. На данный момент - это одна из самых выгодных карт для путешественников. Накопленные по карте мили клиенты могут потратить на покупку авиа и ж/д билетов, аэроэкспресс, бронирование авто и отелей. Alfa Travel позволит получать до 10% милями за покупки на сайте travel.alfabank.ru и пользоваться целым набором дополнительных бесплатных услуг: снятием наличных за рубежом, возможностью подключать к одной карте счета в разных валютах - рублях, долларах, евро, фунтах, франках, страховкой путешественников и их семей, включающей риски при занятии экстремальными видами спорта, бесплатным интернетом в роуминге, упаковкой багажа, членством в Priority Pass для доступа в бизнес-залы аэропортов, а также услугами такси и аренды авто по всему миру со скидками.

- В последнее время все более актуальным для многих становится вопрос формирования сбережений. Пенсионная реформа, нестабильная ситуация вокруг валют - все это заставляет задуматься о формировании «подушки безопасности».

- Согласна, ситуация меняется. И если кто-то обеспокоен волатильностью на рынке, то есть и те, кто умеет использовать изменения в своих интересах. И у Альфа-Банка есть решения для обеих категорий дальневосточников. Для консерваторов, которые предпочитают доверять проверенным инструментам, мы по-прежнему предлагаем «классические» депозиты: доходность по ним, возможно, и невысокая, но это крайне надежный способ сохранения капитала. Для таких осторожных вкладчиков мы разработали и новинку - накопительный счет «Сразу 7». Он удобнее, чем депозит, потому что деньги с него можно забрать в любой момент, но при этом дает возможность получить доход в размере 7% годовых, а при соблюдении условий по проведению операций по карте - даже 9%.

Для тех, кто ищет более высокую доходность, банк вместе с партнерами предлагает надежные инвестиционные продукты - страхование жизни, ПИФы и уже пользующиеся большим вниманием клиентов индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) - доходность по ним гарантированно увеличивается на размер налогового вычета (13%), который можно получить по закону. Мы всегда рекомендуем использовать «портфельный подход»: проанализировать склонность клиента к риску, его предстоящие траты и накопления, и после этого обдуманно распределить сбережения «по разным полочкам». При таком осознанном инвестировании вы всегда сможете и обеспечить себе формирование достаточного капитала к выходу на пенсию, и не испытывать «кассовые разрывы» в текущей повседневной жизни.

Ну, а для тех, кто подкован в рынках ценных бумаг и валюты и готов к принятию самостоятельных решений, мы даем прямую возможность доступа к онлайн-торгам. Наше мобильное приложение Альфа-директ, пожалуй, - одно из самых удобных на сегодняшний день среди аналогов.

- Альфа-Банк стал партнером Чемпионата мира по футболу 2018 г. Что это для вас значит, и что вы сделали в рамках проведения матчей мирового первенства?

- Прежде всего, наши клиенты смогли получить бесплатные билеты на матчи. В частности, несколько наших земляков получили их в подарок или выиграли, участвуя в различных акциях Альфа-Банка.

Еще в 2017 году мы предложили клиентам карту ЧМ FIFA, по которой можно было копить баллы за обычные транзакции и обменивать их на билеты и подарки в тематике Чемпионата. Всего было выпущено более 100 тысяч карт. Около 2 тысяч клиентов по стране получили билеты на турнир, включая все топовые матчи, более 20 тысяч - заказали сувениры и подарки. 3 тысячи билетов и 5 тысяч призов мы разыграли среди клиентов в рамках федеральной промокампании, лицом которой стал Месси.

Болельщики, накопившие достаточное количество баллов, могли посмотреть игру от углового флажка, за 10 минут до финального свистка. А два человека со всего стадиона - выйти к воротам во время игры.

А также мы отвечали за финансовую инфраструктуру на стадионах и обеспечили гостям максимально комфортные расчеты. Установили более 150 банкоматов на 12 стадионах, предложили болельщикам неименные предоплаченные карты Visa, а также бесконтактные кольца и браслеты с уникальным дизайном турнира. Болельщики приобрели более 40 тыс карт, браслетов и колец во время матчей. Оборот средств в банкоматах составил почти 150 млн рублей.

Всего в рамках программы лояльности FIFA 2018, Альфа-Банк привлек почти 200 тысяч новых клиентов физических лиц и 10 тысяч новых клиентов-юрлиц. Подключиться к программе лояльности клиенты могли с апреля 2017 года по июнь 2018 года. Срок действия программы, в течение которого ее участники могут накапливать баллы и менять их на сувениры и атрибутику Чемпионата Мира, продлен до ноября.

На правах рекламы.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год. 

Теги: услуги  Альфа-Банк  финансы 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:02
Ресторанный бизнес с опорой на своих В Приморье до 90% китайских заведений работают с присутствием иностранного капитала. Нелегальный бизнес крайне негативно отражается на экономике региона
статьи раздела
Территория
17 Июля 2018, 13:00
Узнаваемый бренд региона В Хабаровском крае продвигают товарный знак "Наш выбор 27"
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика