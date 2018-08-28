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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 04 Сентября, 01:06 |
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Алла Солдатова, директор дивизиона по розничному бизнесу "Дивизиона Дальний Восток и Восточная Сибирь": Мы стали центром Дальнего Востока
- Алла Владимировна, Альфа-Банк всегда позиционировал себя, как наиболее технологичный среди своих коллег. Сейчас идет настоящая гонка технологий, что делается в этом направлении?
- Альфа-Банк изначально был в числе лидеров по внедрению систем удаленного доступа и намерен сохранить эти позиции. И нам это удается, причем мы видим, что для ежедневных банковских операций клиенты все более активно используют именно смартфон. Сейчас, например, количество активных пользователей мобильного банка гораздо больше, чем Интернет-банка.
В первую очередь, в онлайн уходят именно простые, часто совершаемые операции, для проведения которых уже давно не нужно ходить в банк: переводы с карты на карту растут кратно каждый год, объем операций по картам растет на 30-40% ежегодно. Мы за каких-то 10 лет оказались в новой реальности. Сейчас, для того чтобы быть активным клиентом банка, не нужно приходить в отделение. Достаточно оставить заявку на сайте, и курьер вскоре привезет готовую карту или оформит документы на кредит. Так же легко можно сменить банк, в котором вы получаете заработную плату или даже заказать карту с привилегиями.
Например, я клиент банка и хочу заказать себе новую карту для путешественников Alfa Travel. Открываю мобильное приложение, заказываю карту, через секунду добавляю карту в Apple Pay или Google Pay и могу сразу ей рассчитываться в магазинах. Пополнить карту стало проще: можно перевести средства с карты любого банка на карту Альфа-Банка совершенно бесплатно и в течение секунды.
Недавно мы предложили рынку уникальную возможность Balance transfer - прямо в мобильном приложении можно не только открыть себе кредитную карту Альфа-Банка (например, карту с беспроцентным периодом в 100 дней), но и тут же рефинансировать задолженность по картам других банков. О такой скорости раньше невозможно было и мечтать - как правило, для таких операций банки требуют собирать пакет документов на старте, а также приносить справки из банков о закрытии задолженности по картам. Это долго, неудобно и требует изрядного терпения. Мы же не требуем никаких документов и самостоятельно решаем все вопросы за клиента.
Если продолжать разговор про IT-банкинг, то мы одними из первых сделали бесплатным и перечисление денег в другой банк именно через мобильное приложение и интернет-банк. Среди клиентов такая услуга востребована, но зачем заставлять их идти в банкомат или офис для совершения такой несложной операции? Мы поняли, что и для банка, и для наших пользователей будет гораздо комфортнее, если мы отменим плату за такие несложные операции и сможем освободить время для того, что действительно требует личного участия специалиста банка и клиента.
Также традиционной популярностью пользуется предодобренное предложение, адресованное тем клиентам, которые уже имеют у нас положительную кредитную историю. Мы предлагаем, например, кредит со скидкой, накопительный счет с повышенными процентами, участие в специальных акциях. Предложения, на выбор, будут показаны конкретному клиенту в мобильном приложении, чтобы он не вылавливал эту информацию из разных источников. Часть таких услуг можно сразу же в мобильном банке и приобрести. Так, недавно мы первыми на рынке запустили возможность через мобильное приложение оформлять инвестиции, купить ПИФ без посещения банка.
- А если говорить непосредственно о банковских картах, что нового Альфа-Банк выпустил на рынок в этом году?
- Мы запустили карту рассрочки «#ВМЕСТОДЕНЕГ». Продукт начали продавать пару месяцев назад, но мы видим высокий спрос на карту и ее возрастающую популярность среди клиентов.
Рассрочка предоставляется на любой товар сроком до 24 месяцев во всех магазинах - от ближайшего супермаркета до магазинов бытовой техники или мебели, а также в интернет-магазинах. По сути, это часть эволюции POS-кредитования. Прежде чем выпустить карту, мы провели масштабное исследование, так что можно сказать, что карта рассрочки - это продукт, спрос на который сформирован клиентами. Отследить все покупки, сделанные в рассрочку, можно будет через мобильное приложение.
В разгар сезона отпусков появилась новая карта Alfa Travel, которую я уже упоминала. На данный момент - это одна из самых выгодных карт для путешественников. Накопленные по карте мили клиенты могут потратить на покупку авиа и ж/д билетов, аэроэкспресс, бронирование авто и отелей. Alfa Travel позволит получать до 10% милями за покупки на сайте travel.alfabank.ru и пользоваться целым набором дополнительных бесплатных услуг: снятием наличных за рубежом, возможностью подключать к одной карте счета в разных валютах - рублях, долларах, евро, фунтах, франках, страховкой путешественников и их семей, включающей риски при занятии экстремальными видами спорта, бесплатным интернетом в роуминге, упаковкой багажа, членством в Priority Pass для доступа в бизнес-залы аэропортов, а также услугами такси и аренды авто по всему миру со скидками.
- В последнее время все более актуальным для многих становится вопрос формирования сбережений. Пенсионная реформа, нестабильная ситуация вокруг валют - все это заставляет задуматься о формировании «подушки безопасности».
- Согласна, ситуация меняется. И если кто-то обеспокоен волатильностью на рынке, то есть и те, кто умеет использовать изменения в своих интересах. И у Альфа-Банка есть решения для обеих категорий дальневосточников. Для консерваторов, которые предпочитают доверять проверенным инструментам, мы по-прежнему предлагаем «классические» депозиты: доходность по ним, возможно, и невысокая, но это крайне надежный способ сохранения капитала. Для таких осторожных вкладчиков мы разработали и новинку - накопительный счет «Сразу 7». Он удобнее, чем депозит, потому что деньги с него можно забрать в любой момент, но при этом дает возможность получить доход в размере 7% годовых, а при соблюдении условий по проведению операций по карте - даже 9%.
Для тех, кто ищет более высокую доходность, банк вместе с партнерами предлагает надежные инвестиционные продукты - страхование жизни, ПИФы и уже пользующиеся большим вниманием клиентов индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) - доходность по ним гарантированно увеличивается на размер налогового вычета (13%), который можно получить по закону. Мы всегда рекомендуем использовать «портфельный подход»: проанализировать склонность клиента к риску, его предстоящие траты и накопления, и после этого обдуманно распределить сбережения «по разным полочкам». При таком осознанном инвестировании вы всегда сможете и обеспечить себе формирование достаточного капитала к выходу на пенсию, и не испытывать «кассовые разрывы» в текущей повседневной жизни.
Ну, а для тех, кто подкован в рынках ценных бумаг и валюты и готов к принятию самостоятельных решений, мы даем прямую возможность доступа к онлайн-торгам. Наше мобильное приложение Альфа-директ, пожалуй, - одно из самых удобных на сегодняшний день среди аналогов.
- Альфа-Банк стал партнером Чемпионата мира по футболу 2018 г. Что это для вас значит, и что вы сделали в рамках проведения матчей мирового первенства?
- Прежде всего, наши клиенты смогли получить бесплатные билеты на матчи. В частности, несколько наших земляков получили их в подарок или выиграли, участвуя в различных акциях Альфа-Банка.
Еще в 2017 году мы предложили клиентам карту ЧМ FIFA, по которой можно было копить баллы за обычные транзакции и обменивать их на билеты и подарки в тематике Чемпионата. Всего было выпущено более 100 тысяч карт. Около 2 тысяч клиентов по стране получили билеты на турнир, включая все топовые матчи, более 20 тысяч - заказали сувениры и подарки. 3 тысячи билетов и 5 тысяч призов мы разыграли среди клиентов в рамках федеральной промокампании, лицом которой стал Месси.
Болельщики, накопившие достаточное количество баллов, могли посмотреть игру от углового флажка, за 10 минут до финального свистка. А два человека со всего стадиона - выйти к воротам во время игры.
А также мы отвечали за финансовую инфраструктуру на стадионах и обеспечили гостям максимально комфортные расчеты. Установили более 150 банкоматов на 12 стадионах, предложили болельщикам неименные предоплаченные карты Visa, а также бесконтактные кольца и браслеты с уникальным дизайном турнира. Болельщики приобрели более 40 тыс карт, браслетов и колец во время матчей. Оборот средств в банкоматах составил почти 150 млн рублей.
Всего в рамках программы лояльности FIFA 2018, Альфа-Банк привлек почти 200 тысяч новых клиентов физических лиц и 10 тысяч новых клиентов-юрлиц. Подключиться к программе лояльности клиенты могли с апреля 2017 года по июнь 2018 года. Срок действия программы, в течение которого ее участники могут накапливать баллы и менять их на сувениры и атрибутику Чемпионата Мира, продлен до ноября.
На правах рекламы.
- Алла Солдатова, директор дивизиона по розничному бизнесу "Дивизиона Дальний Восток и Восточная Сибирь": Мы стали центром Дальнего Востока
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