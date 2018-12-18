Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 18 Декабря, 16:31 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 75 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке традиционная сельскохозяйственная отрасль меняет свой облик
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2018

Регион сегодня
18.12 |
Хабаровские сыщики вышли на след бизнесменов, укрывших от налогов свыше 8 млн рублей
18.12 |
Жители Хабаровского края расплатились банковскими картами на общую сумму более 143 млрд рублей
18.12 |
В Хабаровске снесут 13 незаконных построек
17.12 |
Первое казино в Приморье Tigre de Cristal заработало 42 миллиона долларов
17.12 |
В Якутии будет создано министерство по развитию Арктики
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:20
Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:00
Ксения Плетцер, руководитель Гарантийного фонда Приморского края: Как своему собственному достижению радуюсь победам наших клиентов Институты развития, созданные в Приморском крае, стали надежной опорой для предпринимателей. И не только благодаря финансовой поддержке, но и консалтинговой помощи, которую готовы оказать бизнесу их специалисты.
статьи раздела
Компании
18 Декабря 2018, 09:25
Северокорейские краны простаивают в ожидании грузов из Приморья Порт Раджин до сих пор не избавился от проклятия санкций
статьи раздела
Кадры
17 Декабря 2018, 09:15
HR-бренд работодателя - эффективный инструмент привлечения кадров в ДФО В ноябре во Владивостоке состоялась III Дальневосточная конференция HR-Dive.
статьи раздела
Часовой пояс
16 Ноября 2018, 13:00
Определены даты проведения Восточного экономического форума - 2019 V Восточный экономический форум состоится 4-6 сентября 2019 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
18 Декабря 2018, 10:25 | Финансы |

Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет

В уходящем году многие дальневосточные субъекты Федерации столкнулись с серьезными бюджетными проблемами. "Дыры" измерялись десятками миллиардов. С этой данностью пришлось разбираться уже новым главам регионов, искать дополнительные источники налоговых поступлений и повсеместно оптимизировать траты. Как это происходит в Хабаровском крае, попытался разобраться корреспондент "Дальневосточного капитала"

Главные вызовы

В Хабаровском крае завершился процесс принятия бюджета на 2019 год и плановый период до 2021 года. Краевой бюджет на 2019 год утвержден в сумме: доходы - 95,7 млрд рублей, расходы - 103,8 млрд рублей. Дефицит составит 8,1 млрд рублей. Предельный объем государственного долга края - 74,3 млрд рублей. Характеризуя документ, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр финансов края Александр КАЦУБА заявил, что главная особенность краевого бюджета на предстоящие три года - оптимизация расходов. На 2019 год расходы краевой казны планируется сократить на 11%.

«Не подлежат сокращению страховые взносы, расходы дорожного фонда и на реализацию инвестпроекта «Автомобильная дорога «Обход Хабаровска», расходы по обслуживанию госдолга, траты на адресные инвестиционные проекты, на резервный фонд и другие», - отметил главный финансист края, добавив, что в 2019 году в полном объеме будут выполнены все публичные обязательства перед жителями Хабаровского края. «Дальневосточный капитал» решил выяснить, насколько реалистичны планы нового правительства Хабаровского края в свете вызовов, которые стоят перед финансовой системой региона.

Главный из них - государственный долг Хабаровского края в размере 50 млрд 780 млн рублей. Еще 6,5 млрд рублей «весит» пакет краевых социальных гарантий, принятый Законодательной думой накануне второго тура губернаторских выборов. Головной боли местным финансистам добавляют грядущее изменение трансфертной политики федерального правительства.

«Нас очень беспокоит растущий государственный долг края, - подчеркнула председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Закдумы Хабаровского края Наталия ПУДОВКИНА. - Сейчас федеральный бюджет предоставляет нам межбюджетные трансферты практически на уровне прошлых лет, но мы знаем, что сегодня прекращена работа по выдаче бюджетных кредитов из федерального бюджета. Правительство Российской Федерации решило, что пойдет по пути реструктуризации уже выданных. Поэтому мы предполагаем, что обслуживание заимствований у банков может увеличиться».

Государственный долг Хабаровского края возник в результате выполнения Майских указов Президента (2012 год). Необходимо было в срочном порядке повышать зарплаты бюджетникам, а собственных доходов и федеральных трансфертов для этого в бюджете не хватало. Пришлось идти в коммерческие банки, брать кредиты, перекредитовываться, тратить серьезные деньги на их обслуживание. Кто имел дело с кредитами даже на бытовом уровне, понимает, о чем речь. Тем не менее, в последующие годы краю удалось выровнять ситуацию и даже заняться бюджетом развития.

С 2014 года, по словам депутата Законодательной думы Хабаровского края Сергея СОКУРЕНКО, начался рост поступлений в казну. За прошедшее четырехлетие доходы выросли до 85,6 млрд рублей или на 7,6%. Расходы тоже увеличились, но темпы их роста были ниже, в границах 5%. Уменьшился дефицит бюджета, почти вдвое удалось снизить сумму кредитов от коммерческих кредитных организаций - до 10,5 млрд. Одновременно увеличилась сумма погашения более ранних заимствований у банков. «При этом в крае наблюдался рост собственных доходов, - отметил Сергей Сокуренко, - например, в 2018 году - на 2,6% по отношение к 2017 году. Объем валового регионального продукта края вырос за четыре года на 123% и в 2018 году, по прогнозным оценкам, составит 675,7 млрд рублей».

Досье "Дальневосточного капитала": Краевой бюджет на предстоящие три года сформирован по программному принципу и будет распределяться по 35 государственным программам Хабаровского края. В 2019 году программные расходы составят 90%. Почти 60% расходов краевого бюджета в 2019 году пойдут на социальную сферу. На образование и социальную политику будет направлено 21,4 и 21,6 млрд рублей соответственно. Свыше 6,3 млрд рублей планируется израсходовать на социальную поддержку граждан.
 

Ставка на разумную экономию

Однако даже этих темпов уже не хватает для обеспечения растущих расходов. Поэтому губернатор Сергей ФУРГАЛ вынес в бюджетную повестку вопрос жесточайшей экономии расходов правительства. «У нас слишком большой госдолг, - заявил Сергей Фургал. - Кроме этого, слишком большой дефицит бюджета и слишком большие расходы на аппарат. Мы входим в режим экономии. Социальные программы, здравоохранение и образование под сокращение не попадают».

Губернатор поставил задачу сэкономить в 2019 году 2 млрд рублей и объяснил, как это сделать. «Экономия достигается не только сокращением, но и правильным распределением средств. Деньги не должны пропадать впустую. Каждый сэкономленный рубль должен быть прозрачным. И мы четко должны понимать, сколько, куда и зачем мы потратили», - отметил глава региона.

Первым делом Сергей Фургал назначил аудит расходов правительства на сумму 27 млрд рублей. По его итогам остановлен ряд сомнительных закупок. Эффект отказа от излишеств, по оценке главы региона, к концу 2018 года составит около 800 млн рублей. Значительные средства будут экономиться и дальше. Но это только самые оперативные, так сказать, лежащие на поверхности меры. Глубины предстоящего погружения комментирует Наталия Пудовкина, которая с нового года будет возглавлять социальный блок краевого правительства.

По ее мнению, предстоит провести полную инвентаризацию расходных полномочий регионального правительства. Политик считает, что в той части, где они не связаны с региональными, от них придется отказываться и передавать на федеральный баланс. Пришла, наверно, пора привлечь НКО к исполнению государственных и муниципальных услуг в социальной сфере. В этом сегменте они смогли бы заменить ряд бюджетных организаций, на содержание которых тратятся большие деньги. И таких новаций, дающих реальную экономию, по мнению Наталии Пудовкиной, достаточно много.

А что с налогами?

Ситуация с собираемостью налогов на территории Хабаровского края, хотя и имеет позитивную динамику, все же далека от идеальной. Растут сборы от НДФЛ, имущества организаций, с прибыли. Дает результаты претензионная работа. По информации руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю Сергея ЕФРЕМОВА, в результате проведенной работы от мер принудительного взыскания за восемь месяцев текущего года в консолидированный бюджет Хабаровского края поступило почти 2 млрд рублей, что на 27% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Тем не менее, совокупная задолженность всех категорий налогоплательщиков по налоговым платежам в консолидированный бюджет Хабаровского края по состоянию на 1 сентября 2018 года составляла 6 млрд рублей. Более половины из них - долги налогоплательщиков, находящихся в процедурах банкротства. 12% в структуре налоговой задолженности перед краем (741 млн) приходится на имущественные налоги физических лиц, 23% (1,4 млрд) - долги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Еще 10% (560 млн) взыскать в бюджет края будет невозможно», - отметил Сергей Ефремов.

Была озвучена и информация по отраслям. На 1 сентября 2018 года снизили недоимку к уровню 1 января 2018 года предприятия строительства, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и пищевой промышленности, сохранили уровень недоимки предприятия рыбного комплекса, туризма и связи, допустили значительный рост недоимки предприятия промышленного производства, транспорта, топливно-энергетического и горнодобывающего комплексов. При этом есть предприятия финансово-устойчивые, однако платят они только по требованиям и предписаниям налоговой службы, попадая в негативную статистику.

Уводят из края налоги и федералы. Край теряет часть прибыли от вертикально интегрированных компаний, работающих в регионе, а зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге, - таких более десяти. 5 млрд рублей лишился бюджет края из-за освобождения от налога на подвижной состав РАО РЖД, принятого на федеральном уровне.

Для решения вопросов по улучшению собираемости налогов в правительстве региона совместно с фискальными и правоохранительными органами созданы и работают комиссии и различные рабочие группы. Однако и здесь резервов пруд пруди. «В их работу необходимо ввести вопросы, касающиеся содействия предприятиям, оказавшимся в затруднительном положении, в поиске возможных путей сохранения финансовой стабильности, особенно это касается предприятий, являющихся экономически или социально значимыми и имеющими первоначальные признаки банкротства», - считает Наталия Пудовкина.

Большую надежду возлагают депутаты на преференциальные экономические режимы в виде ТОРов и СПВ, получивших активное распространение в крае. Первые налоговые поступления от их деятельности уже вливаются в бюджет региона. Актуальны поддержка малого и среднего предпринимательства, которое дало в бюджет 2018 года 4,7 млрд рублей, а также дальнейшее совершенствование патентной системы. Депутаты ввели облегченную ставку для предпринимателей, у которых занято до четырех наемных работников, и надеются, что они выйдут из «тени».

Правда, возникли опасения, что режим тотальной экономии финансов может привести к приостановке программы модернизации производственных мощностей. В частности, правительство края уже секвестировало бюджет регионального промышленного фонда, который на условиях софинансирования привлекает в край федеральные деньги. «Под удар поставлено семь проектов, - говорит Сергей Сокуренко. - Мы будем добиваться пополнения фонда при распределении предстоящих федеральных трансфертов. Экономия не должна тормозить развитие экономики региона».

На фото: Депутат Законодательной думы Хабаровского края Сергей СОКУРЕНКО: «Экономия не должна тормозить развитие экономики региона»

Фото автора. Павел ЛЕБЕДЕВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2018 год. 

Теги: Хабаровский край  бюджет 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 12:56
"Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки Дистанция традиционной экстремальной гонки на собачьих упряжках "Берингия" в 2019 году составит 1 500 километров и свяжет населенные пункты четырех муниципальных районов Камчатки.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 12:45
В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма" Нынешний губернатор, по мнению депутатов, повторяет ошибку предшественника
статьи раздела
Регион сегодня
21 Ноября 2018, 18:30
Новый авиарейс из Владивостока в Москву станет регулярным с 1 декабря А по вторникам можно будет летать по маршруту Владивосток – Москва – Санкт-Петербург
статьи раздела
Регион сегодня
21 Ноября 2018, 14:35
Четыре бренда Приморья стали лучшими в туристическом национальном рейтинге В Национальный рейтинг туристических брендов-2018 вошли 63 бренда в 22 номинациях
статьи раздела
Регион сегодня
20 Ноября 2018, 12:27
Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса Заявки от желающих посмотреть четвертый пуск ракеты-носителя с космодрома "Восточный" в Приамурье ждут до 25 ноября
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика