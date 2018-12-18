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Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет
Главные вызовы
В Хабаровском крае завершился процесс принятия бюджета на 2019 год и плановый период до 2021 года. Краевой бюджет на 2019 год утвержден в сумме: доходы - 95,7 млрд рублей, расходы - 103,8 млрд рублей. Дефицит составит 8,1 млрд рублей. Предельный объем государственного долга края - 74,3 млрд рублей. Характеризуя документ, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр финансов края Александр КАЦУБА заявил, что главная особенность краевого бюджета на предстоящие три года - оптимизация расходов. На 2019 год расходы краевой казны планируется сократить на 11%.
«Не подлежат сокращению страховые взносы, расходы дорожного фонда и на реализацию инвестпроекта «Автомобильная дорога «Обход Хабаровска», расходы по обслуживанию госдолга, траты на адресные инвестиционные проекты, на резервный фонд и другие», - отметил главный финансист края, добавив, что в 2019 году в полном объеме будут выполнены все публичные обязательства перед жителями Хабаровского края. «Дальневосточный капитал» решил выяснить, насколько реалистичны планы нового правительства Хабаровского края в свете вызовов, которые стоят перед финансовой системой региона.
Главный из них - государственный долг Хабаровского края в размере 50 млрд 780 млн рублей. Еще 6,5 млрд рублей «весит» пакет краевых социальных гарантий, принятый Законодательной думой накануне второго тура губернаторских выборов. Головной боли местным финансистам добавляют грядущее изменение трансфертной политики федерального правительства.
«Нас очень беспокоит растущий государственный долг края, - подчеркнула председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Закдумы Хабаровского края Наталия ПУДОВКИНА. - Сейчас федеральный бюджет предоставляет нам межбюджетные трансферты практически на уровне прошлых лет, но мы знаем, что сегодня прекращена работа по выдаче бюджетных кредитов из федерального бюджета. Правительство Российской Федерации решило, что пойдет по пути реструктуризации уже выданных. Поэтому мы предполагаем, что обслуживание заимствований у банков может увеличиться».
Государственный долг Хабаровского края возник в результате выполнения Майских указов Президента (2012 год). Необходимо было в срочном порядке повышать зарплаты бюджетникам, а собственных доходов и федеральных трансфертов для этого в бюджете не хватало. Пришлось идти в коммерческие банки, брать кредиты, перекредитовываться, тратить серьезные деньги на их обслуживание. Кто имел дело с кредитами даже на бытовом уровне, понимает, о чем речь. Тем не менее, в последующие годы краю удалось выровнять ситуацию и даже заняться бюджетом развития.
С 2014 года, по словам депутата Законодательной думы Хабаровского края Сергея СОКУРЕНКО, начался рост поступлений в казну. За прошедшее четырехлетие доходы выросли до 85,6 млрд рублей или на 7,6%. Расходы тоже увеличились, но темпы их роста были ниже, в границах 5%. Уменьшился дефицит бюджета, почти вдвое удалось снизить сумму кредитов от коммерческих кредитных организаций - до 10,5 млрд. Одновременно увеличилась сумма погашения более ранних заимствований у банков. «При этом в крае наблюдался рост собственных доходов, - отметил Сергей Сокуренко, - например, в 2018 году - на 2,6% по отношение к 2017 году. Объем валового регионального продукта края вырос за четыре года на 123% и в 2018 году, по прогнозным оценкам, составит 675,7 млрд рублей».
Досье "Дальневосточного капитала": Краевой бюджет на предстоящие три года сформирован по программному принципу и будет распределяться по 35 государственным программам Хабаровского края. В 2019 году программные расходы составят 90%. Почти 60% расходов краевого бюджета в 2019 году пойдут на социальную сферу. На образование и социальную политику будет направлено 21,4 и 21,6 млрд рублей соответственно. Свыше 6,3 млрд рублей планируется израсходовать на социальную поддержку граждан.
Ставка на разумную экономию
Однако даже этих темпов уже не хватает для обеспечения растущих расходов. Поэтому губернатор Сергей ФУРГАЛ вынес в бюджетную повестку вопрос жесточайшей экономии расходов правительства. «У нас слишком большой госдолг, - заявил Сергей Фургал. - Кроме этого, слишком большой дефицит бюджета и слишком большие расходы на аппарат. Мы входим в режим экономии. Социальные программы, здравоохранение и образование под сокращение не попадают».
Губернатор поставил задачу сэкономить в 2019 году 2 млрд рублей и объяснил, как это сделать. «Экономия достигается не только сокращением, но и правильным распределением средств. Деньги не должны пропадать впустую. Каждый сэкономленный рубль должен быть прозрачным. И мы четко должны понимать, сколько, куда и зачем мы потратили», - отметил глава региона.
Первым делом Сергей Фургал назначил аудит расходов правительства на сумму 27 млрд рублей. По его итогам остановлен ряд сомнительных закупок. Эффект отказа от излишеств, по оценке главы региона, к концу 2018 года составит около 800 млн рублей. Значительные средства будут экономиться и дальше. Но это только самые оперативные, так сказать, лежащие на поверхности меры. Глубины предстоящего погружения комментирует Наталия Пудовкина, которая с нового года будет возглавлять социальный блок краевого правительства.
По ее мнению, предстоит провести полную инвентаризацию расходных полномочий регионального правительства. Политик считает, что в той части, где они не связаны с региональными, от них придется отказываться и передавать на федеральный баланс. Пришла, наверно, пора привлечь НКО к исполнению государственных и муниципальных услуг в социальной сфере. В этом сегменте они смогли бы заменить ряд бюджетных организаций, на содержание которых тратятся большие деньги. И таких новаций, дающих реальную экономию, по мнению Наталии Пудовкиной, достаточно много.
А что с налогами?
Ситуация с собираемостью налогов на территории Хабаровского края, хотя и имеет позитивную динамику, все же далека от идеальной. Растут сборы от НДФЛ, имущества организаций, с прибыли. Дает результаты претензионная работа. По информации руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю Сергея ЕФРЕМОВА, в результате проведенной работы от мер принудительного взыскания за восемь месяцев текущего года в консолидированный бюджет Хабаровского края поступило почти 2 млрд рублей, что на 27% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«Тем не менее, совокупная задолженность всех категорий налогоплательщиков по налоговым платежам в консолидированный бюджет Хабаровского края по состоянию на 1 сентября 2018 года составляла 6 млрд рублей. Более половины из них - долги налогоплательщиков, находящихся в процедурах банкротства. 12% в структуре налоговой задолженности перед краем (741 млн) приходится на имущественные налоги физических лиц, 23% (1,4 млрд) - долги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Еще 10% (560 млн) взыскать в бюджет края будет невозможно», - отметил Сергей Ефремов.
Была озвучена и информация по отраслям. На 1 сентября 2018 года снизили недоимку к уровню 1 января 2018 года предприятия строительства, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и пищевой промышленности, сохранили уровень недоимки предприятия рыбного комплекса, туризма и связи, допустили значительный рост недоимки предприятия промышленного производства, транспорта, топливно-энергетического и горнодобывающего комплексов. При этом есть предприятия финансово-устойчивые, однако платят они только по требованиям и предписаниям налоговой службы, попадая в негативную статистику.
Уводят из края налоги и федералы. Край теряет часть прибыли от вертикально интегрированных компаний, работающих в регионе, а зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге, - таких более десяти. 5 млрд рублей лишился бюджет края из-за освобождения от налога на подвижной состав РАО РЖД, принятого на федеральном уровне.
Для решения вопросов по улучшению собираемости налогов в правительстве региона совместно с фискальными и правоохранительными органами созданы и работают комиссии и различные рабочие группы. Однако и здесь резервов пруд пруди. «В их работу необходимо ввести вопросы, касающиеся содействия предприятиям, оказавшимся в затруднительном положении, в поиске возможных путей сохранения финансовой стабильности, особенно это касается предприятий, являющихся экономически или социально значимыми и имеющими первоначальные признаки банкротства», - считает Наталия Пудовкина.
Большую надежду возлагают депутаты на преференциальные экономические режимы в виде ТОРов и СПВ, получивших активное распространение в крае. Первые налоговые поступления от их деятельности уже вливаются в бюджет региона. Актуальны поддержка малого и среднего предпринимательства, которое дало в бюджет 2018 года 4,7 млрд рублей, а также дальнейшее совершенствование патентной системы. Депутаты ввели облегченную ставку для предпринимателей, у которых занято до четырех наемных работников, и надеются, что они выйдут из «тени».
Правда, возникли опасения, что режим тотальной экономии финансов может привести к приостановке программы модернизации производственных мощностей. В частности, правительство края уже секвестировало бюджет регионального промышленного фонда, который на условиях софинансирования привлекает в край федеральные деньги. «Под удар поставлено семь проектов, - говорит Сергей Сокуренко. - Мы будем добиваться пополнения фонда при распределении предстоящих федеральных трансфертов. Экономия не должна тормозить развитие экономики региона».
На фото: Депутат Законодательной думы Хабаровского края Сергей СОКУРЕНКО: «Экономия не должна тормозить развитие экономики региона»
Фото автора. Павел ЛЕБЕДЕВ.
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