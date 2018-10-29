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14 Ноября 2018, 09:15 | Финансы |
Хабаровский край привлек более 4 млрд рублей на фондовом рынке
Более 4 млрд рублей было привлечено в результате размещения государственных облигаций Хабаровского края на Московской бирже. Об этом сообщили в министерстве финансов края.
Регион предложил семилетние облигации по ставке купона в 9,00% годовых. В результате было привлечено 4,1 млрд рублей. Размещение ценных бумаг состоялось в соответствии с региональной программой государственных внутренних заимствований. Последний раз к подобному инструменту финансирования край прибегал в 2005 году.
В краевом минфине пояснили, что пока дальнейшее размещение облигаций приостановлено. Вырученных средств достаточно для досрочного погашения ряда коммерческих кредитов, которые ранее брались на покрытие дефицита бюджета. В министерстве подчеркнули, что в целом размещение облигаций позволяет оптимизировать долговую нагрузку на краевую казну.
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2018 год.
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