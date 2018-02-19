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Четверг| 15 Марта, 07:55 |
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Трехлетний бюджет Хабаровского края дополнительно получит из федерального бюджета свыше 2 миллиардов рублей
В закон «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» готовятся существенные изменения. Члены комитета Законодательной Думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию приняли в среду соответствующий законопроект, который будет предложен для утверждения на следующем заседании регионального парламента.
Документом предусматривается увеличение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2018 год в сумме свыше 646 млн рублей; на 2019 год межбюджетные трансферты увеличиваются более чем на 787 млн рублей, на 2020 год – на 659 млн рублей.
Таким образом, по расходам краевого бюджета уточненный объем бюджетных ассигнований составит на 2018 год 98,4 млрд рублей, на 2019 год – почти 88,7 млрд, на 2020 год – свыше 90 млрд рублей. Расходы увеличены на межбюджетные трансферты из федерального бюджета и за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета увеличат расходы на такие госпрограммы края как «Развитие здравоохранения Хабаровского края», «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края», «Культура Хабаровского края», «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края», «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
В частности расходы на культуру увеличатся на 140 млн руб., на выплату пособий при рождении первого ребенка – на 225,3 млн руб., почти на 350 млн руб вырастут расходы на реализацию программы по развитию здравоохранения региона.
Олег Кульгин.
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