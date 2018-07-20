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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Июля, 03:36 |
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Универсальная лизинговая компания взяла Столыпинскую премию
Компания работает на рынке Хабаровского края более 17 лет. В прошлом году вошла в ТОП-20 крупнейших лизинговых компаний страны, практически вдвое нарастив объем лизингового портфеля. Сумма новых договоров, заключенных в 2017 г., составила 12,7 млрд руб., лизинговый портфель на конец года вырос до 11,8 млрд руб. По темпам прироста нового бизнеса Универсальная лизинговая компания буквально ворвалась в пятерку самых прогрессирующих компаний России с показателем роста объемов более чем в два раза.
В портфеле компании - договоры с представителями почти 20 отраслей российского бизнеса. В 2017 году было заключено 614 договоров. В частности, подписан договор на передачу в лизинг 100 железнодорожных платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров с ООО «Комплексные Логистические Системы-Рейл». ОАО «Сусуманзолото» - вертолет BO-105S CBS-5. ЗРК «ОМЧАК» переданы в лизинг горно-шахтное оборудование и техника на общую сумму в 578 млн рублей. В рамках сотрудничества с официальным дилером Volvo Construction Equipment, ООО «Ферронордик машины» передано в лизинг техники Volvo на общую сумму 1912 млн рублей. Амурскому пароходству судно TRANSVOLANTE стоимостью 2016 тыс. евро.
Премия учреждена в 2004 году журналом «Банковское дело», медиахолдингом «Агентство Информбанк» при поддержке Комиссии по банкам и банковской деятельности РСПП, Ассоциации региональных банков России, Ассоциации российских банков. Она вручается топ-менеджерам, предприятиям и финансовым организациям за вклад в развитие экономики и финансового сектора страны.
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