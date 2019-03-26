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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 13 Апреля, 18:34 |
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Правила работы со специальным и отдельным счетами
Теперь участвовать в госзакупках могут только те компании, у которых открыт специальный счет. Такие счета необходимы всем участникам закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Ранее обеспечительные средства размещались на счете электронной площадки, что гарантировало способность компании участвовать в тендере. Теперь все деньги должны лежать на счете клиента. Для этого и понадобились спецсчета.
Правительство РФ уполномочило для открытия таких счетов 18 финансовых организаций. В их число вошел Промсвязьбанк. Для открытия спецсчета 44-ФЗ и 223-ФЗ в Промсвязьбанке требуется всего один рабочий день с момента предоставления пакета документов. Если у компании уже открыт расчетный счет в Промсвязьбанке, то его можно использовать в качестве специального, но только после подписания дополнительного соглашения с банком.
Обязательным требованием о наличии обеспечения заявки на тендер является начальная цена контракта от 1 млн рублей. Размер обеспечения будет зависеть от размера контракта.
После того, как компания закончила участие в тендере, электронная площадка отправляет в банк уведомление, что денежные средства можно разблокировать. При этом держатель специального счета может воспользоваться деньгами и перевести их на расчетный счет.
Важно: Если расчетный счет и специальный счет компании открыты в Промсвязьбанке, то воспользоваться денежными средствами можно моментально. Если же расчетный и специальный счет расположены в разных банках, то ожидание пополнения расчетного счета может продлиться до трех рабочих дней.
Преимущества Промсвязьбанка при работе со специальными счетами:
- бесплатное открытие счета;
- бесплатное обслуживание;
- бесплатное подключение к интернет-банку;
- услуга онлайн-резервирования;
- ежемесячное начисление % на остаток (прогрессивная шкала);
- бесплатная блокировка и разблокировка средств;
- бонус в виде бесплатного ведения р/с в течение 6 месяцев;
- использование спецсчетов на любой электронной торговой площадке;
- возврат комиссии за победу в тендере до 20 000 рублей.
Помимо специальных счетов для 44-ФЗ и 223-ФЗ компаниям стоит обратить внимание на отдельные счета для гособоронзаказа. На территории Хабаровского края расположены предприятия военно-промышленного комплекса. Государство обеспечивает заказы для данных предприятий, а они, в свою очередь, обеспечивают заказами подрядные организации, работающие с ними.
Промсвязьбанк является банком, в котором разрешено открывать отдельные счета. Имея статус опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, закрепленный решением Правительства РФ, Промсвязьбанк создал все условия для эффективной и комфортной работы клиентов с гособоронзаказом.
Исполнение гособоронзаказа обеспечивают не только крупные предприятия, но и средний и малый бизнес, который поставляет необходимые комплектующие и сопутствующие товары для выполнения заказа. Для всех исполнителей контракта в рамках гособоронзаказа нужны отдельные счета. Поскольку такие контракты финансирует государство, согласно требованиям 275-ФЗ, необходим полный контроль за движением денежных средств. Когда определяется головной исполнитель контракта в рамках гособоронзаказа, он должен открыть отдельный счет, а затем все подрядчики, с которыми он работает, также обязаны открыть отдельные счета в том же банке, что и головной исполнитель. То есть вся цепочка операций в рамках гособоронзаказа должна проводиться в одном банке, что позволяет делать расчеты в рамках контракта максимально прозрачными.
Важно, что отдельный счет открывается только под один контракт по гособоронзаказу. Если компания заключила несколько контрактов, необходимо открыть отдельный счет на каждый из них. Для всех операций по отдельному счету требуется банковский акцепт - иными словами, необходимо документальное подтверждение всех операций.
Если компания начала работу по гособоронзаказу и уже заключила контракт с головным исполнителем, имеющим отдельный счет в Промсвязьбанке, им достаточно подать заявку для открытия отдельного счета, а также предоставить пакет документов и контракт. В течение одного рабочего дня отдельный счет будет открыт.
Подробную информацию о работе со спецсчетами и отдельными счетами можно получить по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 57, или по номеру телефона: 8 (4212) 74-77-99.
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На фото: Сергей Румянцев, заместитель управляющего Дальневосточным филиалом ПАО «Промсвязьбанк»
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