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20 Июля 2018, 15:50 | Финансы
Сбербанк одолжит Хабаровскому краю
Власти Хабаровского края признали Сбербанк победителем пяти аукционов на привлечение невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 5 млрд рублей
Об этом сообщает Интерфакс -«Дальний Восток» со ссылкой на систему «СПАРК-Маркетинг».
В четырех аукционах Сбербанк обошел ВТБ и СМП банк, в пятом, помимо Сбербанка, участвовал только ВТБ. Сбербанк снизил цену до 149-150 млн рублей при начальной (максимальной) цене каждого контракта 165 млн рублей.
Как сообщалось, регион намеревался привлечь пять кредитных линий по 1 млрд рублей каждая сроком на 2 года. Средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета.
Теги: Сбербанк
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