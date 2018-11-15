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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 11, 2018
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06 Мая 2012, 23:14 | Финансы
У хабаровского Альфа-Банка - новое лицо
Должность управляющего Хабаровским филиалом Альфа-Банка заняла Елена ШЛЯПНИКОВА.
В сферу ответственности управляющего филиалом входит решение административных вопросов и вопросов обслуживания бизнеса, а также обеспечение деятельности подразделений банка в регионе.
«Дальневосточный капитал».
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