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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Августа, 18:47 |
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Во что обойдется владельцам ОПО экономия на страховании
Но, по словам заместителя директора по корпоративному страхованию филиала компании РОСГОССТРАХ в Хабаровском крае Людмилы МЕЛЬНИКОВОЙ, предприятия, эксплуатирующие опасные объекты (ОПО), не торопятся заключать договоры страхования, что не может не беспокоить как страховщиков, так и государство.
С 1 апреля 2012 г. вступили в силу штрафные санкции за отсутствие полиса ОС ОПО в соответствии с требованиями федерального законодательства. Размер штрафа за отсутствие полиса для должностных лиц составляет от 15 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей. В некоторых случаях предприятие может быть даже остановлено. Причем для большинства предприятий сумма штрафа в несколько раз превышает ту сумму, которую они заплатили бы за полис, отметила Людмила Мельникова.
Если на предприятии произошла авария, но его ответственность не была застрахована, затраты на выплаты потерпевшим в итоге лягут на плечи владельца, поскольку после того, как Национальный союз страховщиков ответственности выплатит компенсацию пострадавшим, он предъявит регресс владельцу ОПО. Согласно закону, страховая выплата за каждого погибшего составляет 2 млн рублей в связи с потерей кормильца. Лимит ответственности страховой компании за вред, причиненный здоровью каждого потерпевшего, составляет 2 млн рублей. Также законом предусмотрено возмещение вреда, причиненного имуществу физических (до 360 тыс. рублей) и юридических лиц (до 500 тыс. рублей), и вреда физическим лицам в результате нарушения условий их жизнедеятельности (до 200 тыс. рублей каждому).
«Главным для предприятий, подпадающих под действие закона, должно быть не изыскание способов как можно дольше увиливать от страхования, а конструктивное взаимодействие со страховщиком, поскольку статистика аварийности сегодня не в пользу предприятий, эксплуатирующих опасные объекты, – уверена Людмила Мельникова. – Поэтому позаботиться о заключении договора страхования компаниям нужно как можно скорее».
Юрий РОГОВ, «Дальневосточный капитал».
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