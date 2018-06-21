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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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09 Декабря 2012, 15:25 | Финансы
Хабаровский филиал банка ВТБ поддерживает "Синергию"
Хабаровский филиал банка ВТБ предоставил акцизную гарантию на сумму 139 млн рублей ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский" (группа компаний "Синергия"). Гарантия выдана в пользу Управления Росалкогольрегулирования по Дальневосточному федеральному округу.
Общий объем установленного на компанию документарного лимита составляет 491 млн рублей, срок действия лимита - 1 год. Получение банковской гарантии позволило предприятию обеспечить исполнение обязательств по использованию федеральных специальных марок в соответствии с законодательством и обеспечить бесперебойный выпуск готовой продукции.
"Дальневосточный капитал"
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