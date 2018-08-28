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09 Декабря 2012, 15:30 | Финансы
У Альфа-Банка в Хабаровске еще одно новоселье
В рамках широкомасштабной кампании по развитию региональной розничной сети Альфа-Банк открыл в Хабаровске еще одно, третье по счету, отделение по обслуживанию клиентов - кредитно-кассовый офис "Приамурский".
На сегодняшний день в России действуют более 300 отделений Альфа-Банка в 80 крупнейших городах России.
Для розничных клиентов в ККО «Хабаровск-Приамурский» доступны все виды современных финансовых услуг и каналов дистанционного обслуживания (сенсорные банкоматы с функцией приема наличных, интернет-банк «Альфа-Клик», мобильный банк «Альфа-Мобайл», телефонный центр «Альфа-Консультант» и т. д.).
Также в новом отделении банка создана специальная зона обслуживания - «VIP-модуль», - обеспечивающая комфортное обслуживание и индивидуальный подход. Здесь будут обслуживаться клиенты, остатки на счетах которых превышают $50 тыс., либо владельцы пакета услуг «Максимум».
"Дальневосточный капитал"
Теги: банки
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