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Сергей СЕРОВ: Банковский депозит может стать инструментом финансового планирования
В силу различных причин многие предприятия недооценивают важность такого финансового и управленческого инструмента, как банковский депозит юридического лица. Между тем эффективность депозита наглядно проявляется в процессе разноплановой деятельности компаний в рамках одной группы (холдинга).
Об особенностях депозита в финансово-хозяйственной деятельности в холдинговых компаниях в интервью «ДК» рассказал заместитель председателя правления АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) Сергей СЕРОВ.
- С точки зрения финансового менеджмента холдинговая деятельность заключается в эффективном распределении финансовых ресурсов между компаниями разного профиля деятельности. Холдинги имеют разную структуру, направленность и специфику работы, но отличительной чертой процесса управления финансами в рамках холдинга является оптимизация финансовых потоков входящих в него предприятий. Именно поэтому настолько важно применение депозитов в деятельности холдингов.
Особенностями финансово-хозяйственной деятельности компаний в рамках одной группы является четкая производственная и отраслевая направленность каждой и, следовательно, очень характерные типы финансирования деятельности и движения финансовых потоков в рамках холдинга. Как правило, в структуре холдинга выделяются компании для осуществления функций производства, торговли, балансодержателя активов группы, а также компания, аккумулирующая денежные средства.
Наличие многих компаний дает возможность финансовому директору холдинга эффективно распределять финансовые ресурсы между ними, оптимизируя таким образом налоговое бремя группы в целом. Кроме того, благодаря возможности распределения финансовых ресурсов между предприятиями холдинга достигается оптимизация доходов/расходов.
- Банковский депозит может стать инструментом финансового планирования в рамках холдинга?
- Он, в первую очередь, позволяет эффективно перераспределить ресурсы между предприятиями холдинга с целью достижения их максимальной «платности», а также обеспечить гарантийные обязательства его предприятий. Потребность предприятий в размещении депозитов либо использовании иных банковских финансово-сберегательных инструментов, таких как вексель, возникает в случае аккумулирования временно свободных денежных средств, которые не задействованы в работе предприятия. С помощью инструментов финансового планирования можно добиться высвобождения этих средств и размещения их на депозитах. В деятельности холдинга эффективность размещения денежных средств усиливается в результате аккумулирования всего объема свободных денежных средств всех предприятий холдинга на счетах одной из компаний, что способствует повышению эффективности использования ресурсов, увеличивает их платность, которая зачастую зависит от суммы депозита. Более того, сам факт, что временно свободные денежные средства не распылены по счетам многих компаний, стимулирует к размещению депозитов и способствует повышению эффективности использования собственных ресурсов.
Кроме того, депозит как инструмент финансового планирования может стать еще более выгодным для предприятий холдинга, если все они обслуживаются в одном банке и могут быстро аккумулировать ресурсы для краткосрочного размещения, в том числе в рамках овернайт-размещения на депозитных линиях.
В случаях, когда каждая компания группы работает в условиях самоокупаемости, самостоятельно распоряжаясь заработанными ресурсами с максимальной для себя эффективностью, размещенные ею средства в депозиты могут служить залогом возврата банковских кредитов, получаемых другими участниками группы, что позволяет трансформировать ресурсы одной компании в ресурсы холдинга без потери доходности ресурсной компании.
- Может ли депозит обеспечить выполнение гарантийных обязательств предприятий холдинга?
- Многие предприятия, входящие в холдинги, принимают участие в различных тендерах, для чего необходимо предоставить гарантии банка. Банковская гарантия под залог депозита или векселя - это сделка с минимальным для банка кредитным риском, и следовательно, комиссия банка за такую гарантию минимальна, что очень выгодно для компаний. Другое преимущество заключается, конечно, в скорости обслуживания - по безрисковым операциям принятие решения составляет 1-2 дня, тогда как в стандартных ситуациях при наличии кредитного риска на принятие решения может потребоваться больше времени.
Примеры использования депозита в качестве эффективного инструмента финансового планирования могут быть полезны не только в рамках холдинга, но и в любых других взаимоотношениях между дружественными предприятиями. Применение этого банковского продукта принесет всем сторонам выгоду и пользу. А для этого нужно просто использовать свои финансовые возможности и размещать временно свободные средства на депозитах.
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