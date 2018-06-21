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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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10 Октября 2012, 14:19 | Финансы
Банк "Возрождение" предложил "ФИМ Целевой"
ХАБАРОВСК. Банк "Возрождение" начал реализацию кредитного продукта "ФИМ Целевой" совместно с МСП Банком в рамках государственной программы финансовой поддержки МСП.
Отличительной особенностью кредитов по продукту «ФИМ Целевой» является привлекательная ставка для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов субъектов МСП.
По сообщениям пресс-служб.
Теги: банки
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