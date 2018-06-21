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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:40 |
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НОМОС-РЕГИОБАНК поможет малому бизнесу получить контракт
Новое предложение для малого бизнеса – это три специальных продукта: кредит на участие в торгах, аукционах, тендерах; гарантия на обеспечение исполнения госконтракта; кредит на исполнение госконтракта. Условия этих продуктов распространяются на кредиты и гарантии, предоставленные на участие в торгах, аукционах, тендерах, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Учитывая важность для предприятий малого бизнеса результативного участия в торгах, тендерах и аукционах для государственных и муниципальных нужд, специалисты НОМОС-РЕГИОБАНКа рекомендуют заблаговременно обращаться за полными консультациями по данному виду кредитования и обсудить варианты обеспечения.
Кредит онлайн или гарантию для малого бизнеса можно заполнить на сайте банка www.nomos-regiobank.ru.
«Дальневосточный капитал».
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